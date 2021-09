Horóscopos 30 de septiembre

No te pierdas los horóscopos Vanidades signo por signo.

Mentes Gemelas IG: @mentesgemelas.com FB: @MentesGemelasOficial

ARIES: Marzo 21 – Abril 19

Tu situación laboral es confusa y te llena de miedos e inseguridades. Estás cansado y quieres hacer las cosas de forma diferente, pero por ahora no puedes, así que sigue adelante.

---

TAURO: Abril 20 – Mayo 20

Enamórate de la persona y no del amor ni de tener una relación. Busca una pareja para querer estar con ella y no porque no quieras estar solo. Ten presente que si no hay amor verdadero, no hay bases sólidas.

---

GÉMINIS: Mayo 21 – Junio 21

Un día todo marcha bien y al siguiente todo sale al revés. No hagas algo solo por hacerlo, ni impongas cambios que probablemente empeorarán todo. Deja que todo fluya y que cada cosa tome su rumbo.

---

CÁNCER: Junio 22 – Julio 22

El amor no se presiona. Los sentimientos nacen y no deben ser confundidos con obligación o responsabilidades. Si alguien no te ama, déjalo ir. Si te ama y la relación no funciona, trabaja en hacer que sí funcione.

---

LEO: Julio 23 – Agosto 22

Di que sí cuando quieras hacer algo. ¿Qué puede sucederse te va mal? Igual lo habrás intentado. ¿Y si te va bien? Habrás alcanzado tu meta. Sea lo que sea, no puedes quedarte de brazos cruzados.

---

VIRGO: Agosto 23 – Septiembre 21

Estás en medio de una crisis sentimental y no haces gran esfuerzo por cambiar la situación. El dolor existe, pero el sufrimiento es una elección. Aún estás a tiempo de cambiar tu posición.

---

LIBRA: Septiembre 22 – Octubre 22

Sabes perfectamente qué pasos debes dar, pero por ahora no tienes la energía para hacer mucho. Prefieres mantenerte en tu zona de confort y esperar que las circunstancias sean más favorables. Pero no esperes demasiado.

---

ESCORPIÓN: Octubre 23 – Noviembre 21

Avanzas sin parar, pero en algún momento debes detenerte, porque si agotas tu energía no podrás llegar hasta el final. No está mal parar un rato e incluso reflexionar sobre los siguientes pasos que darás.

---

SAGITARIO: Noviembre 22 – Diciembre 21

Pones punto final, y es que ya no puedes ni debes hacer nada más. Ya hiciste mucho y ahora debes dar tiempo y espacio a la otra persona para que lo haga también. No te impongas, solo invítalo a reflexionar.

---

CAPRICORNIO: Diciembre 22 – Enero 19

No puedes ni debes exigirte más de lo que puedas dar. Tómate el tiempo necesario para trabajar, hazlo bien pero no repares demasiado en detalles. Y descarta lo que no sea importante.

---

ACUARIO: Enero 20 – Febrero 19

Podrías vivir momentos complicados. En algunos te quedarás paralizado, sin saber qué hacer, y en otros querrás correr y escapar lo más lejos posible. Espera a estar más tranquilo. No es un día para tomar decisiones.

---

PISCIS: 20 de febrero – 23 de marzo

Obtienes reconocimiento por tu labor y estás satisfecho de lo rápido y responsable que has sido. Decidiste no dejar nada para después y los resultados han ido más allá de lo esperado, pero no es suficiente y vas por más.