Horóscopos 6 de octubre

ARIES: Marzo 21 – Abril 19

Hay situaciones que se te salen de las manos y solo te queda respirar profundo, entender lo que sucede y crear un nuevo plan para salir adelante. No te aferres a lo que querías, quizá lo nuevo supere tus expectativas.

---

TAURO: Abril 20 – Mayo 20

Necesitas ayuda extra, pero tu orgullo o tu temor a que los resultados no sean los esperados te impide buscarla. Hoy se trata de confiar en los demás y compartir la carga. ¿No quieres pedir favores? Entonces paga, pero toma acción, porque necesitas agilizar tu trabajo.

---

GÉMINIS: Mayo 21 – Junio 21

Para quienes no tienen pareja, es mejor que se queden tal cual están, disfrutándose a sí mismos. Y los que sí la tienen estarán más cercanos.

---

CÁNCER: Junio 22 – Julio 22

Es momento de buscar nuevas opciones y elegir alguna que te abra otras puertas, pero sin abandonar lo que haces. Tienes la suficiente capacidad para hacer dos actividades a la vez.

---

LEO: Julio 23 – Agosto 22

Estás cargado y sientes que no puedes más, o por lo menos que debes soltar algo. Necesitas poner un "punto final" y debes hacerlo con respeto, control sobre ti mismo y sin perjudicar tu ambiente laboral.

---

VIRGO: Agosto 23 – Septiembre 21

Vienen retrasos, obstáculos y dificultad para concretar ideas o proyectos. Pero que no se hayan dado no quiere no quiere decir que no sucederán. Sigue por el camino que elegiste y sé más comprensivo contigo mismo, te has esforzado y ahora no puedes flaquear.

---

LIBRA: Septiembre 22 – Octubre 22

Surgen soluciones a problemas que has arrastrado desde hace tiempo. Puede que no sean las más acertadas, pero en este punto lo que necesitas es cerrar ese capítulo. Ves luz al final del camino y eso es lo único que importa.

---

ESCORPIÓN: Octubre 23 – Noviembre 21

O haces todo lo que esté a tu alcance para lograr tus metas, o te quedas a mitad de camino. Un día das un paso adelante y otro para atrás, al final permaneces en el mismo lugar, sin avanzar, en tu zona de confort.

---

SAGITARIO: Noviembre 22 – Diciembre 21

Nadie puede hacer lo que solo a ti te corresponde. De hecho, tienes la última palabra. Entre más directo y concreto seas, más fácil será trabajar en equipo. No necesitas imponer, porque cuando alguien hace lo que le corresponde, los hechos hablan por sí mismos.

---

CAPRICORNIO: Diciembre 22 – Enero 19

Cuando te sientes correspondido eres capaz de dar el todo por el todo, pero en esta oportunidad no te extralimites, da solo lo que puedes dar. Hazlo en su justa medida.

---

ACUARIO: Enero 20 – Febrero 19

Se presenta la posibilidad de nuevos trabajos o cambios en el actual. No hay nada que no puedas manejar, pero para lograrlo debes crear una rutina y asumir una actitud diferente. Eres fuerte y puedes lograr lo que desees, atrévete.

---

PISCIS: 20 de febrero – 23 de marzo

Sientes que tu corazón está pleno, lleno de amor, aunque a veces piensas demasiado y te impides vivir a plenitud. No permitas que el ruido mental te domine.