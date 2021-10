Horóscopos 8 de octubre

No te pierdas los horóscopos Vanidades signo por signo.

ARIES: Marzo 21 – Abril 19

Te das cuenta de que el camino que elegiste no era el que necesitabas tomar. Hay otras maneras de hacer las cosas, e incluso puedes lograr mucho más. Unir fuerzas con algún socio, compañero de trabajo o colaborador es la clave, pero primero debes dejar las bases muy claras.

TAURO: Abril 20 – Mayo 20

No necesitas cambiar a nadie. Cuando amas, aceptas a la otra persona tal cual es y entiendes que a veces, para poder mantenerse conectados, hay que ceder. Aceptación primero, adaptación después.

GÉMINIS: Mayo 21 – Junio 21

No puedes permitir que personas amargadas o frustradas afecten tu desempeño laboral. Si alguien pone piedras en tu camino, supéralas y sigue adelante.

CÁNCER: Junio 22 – Julio 22

Quieres ser feliz y no estás dispuesto a permitir que situaciones externas afecten tu relación. Terceros se involucrarán, pero debes ponerlos en su lugar (con firmeza y educación).

LEO: Julio 23 – Agosto 22

No importa cuánto te cueste alcanzar una meta, si eres constante y perseverante, no hay obstáculos ni energías negativas que te impidan llegar a donde te lo propongas. Antes de dar el siguiente paso, repite en voz alta: lo puedo y lo voy a lograr.

VIRGO: Agosto 23 – Septiembre 21

Hay relaciones que están y no están. Cuando llegas a ese punto debes examinar qué sucede, qué ha dejado de funcionar entre ustedes, o si hay eventos externos que los desconecta.

LIBRA: Septiembre 22 – Octubre 22

No puedes controlar lo que hacen los demás y lo sabes. Acepta que hay límites y que el más grande es la libertad de que la gente haga las cosas a su manera. No luches contra la corriente.

ESCORPIÓN: Octubre 23 – Noviembre 21

Si otros aprueban o no tu forma de amar, no es tu problema, es el de ellos, y se basa en sus limitaciones, no en las tuyas. Cómo vives el amor define quién eres y por supuesto, determina los resultados.

SAGITARIO: Noviembre 22 – Diciembre 21

Es hora de tomar decisiones sin explicar el por qué o para qué. Simplemente no lo necesitas. Sé claro y directo y profundiza sólo cuando sea estrictamente necesario.

CAPRICORNIO: Diciembre 22 – Enero 19

No todo tiene que ser blanco o negro, los grises a veces también son válidos y funcionan. Puede que por ahora no alcances la cima ni obtengas el reconocimiento que deseas, pero si lo haces bien, puedes darte por servido.

ACUARIO: Enero 20 – Febrero 19

Puedes hacer lo que te propongas, hoy, mañana y siempre. Existen varios caminos que pueden conducirte al lugar donde quieres estar y otros al que ni te imaginas. La clave es no cerrar tu mente y mantener los ojos abiertos a las oportunidades.

PISCIS: 20 de febrero – 23 de marzo

Tomas decisiones y luego te das un paso atrás. Actúas de forma impulsiva sin pensar en las consecuencias. Trabaja en conocer y manejar tus recursos internos con inteligencia y actúa solo cuando estés segura.