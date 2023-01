Sin pelos en la lengua: los 3 signos más francos del zodiaco

Para algunos, decir lo que se quiere implica un gran reto que pone a prueba la propia integridad. Siendo honestos, no es tarea fácil. No obstante, hay personas que, con toda naturalidad, pueden expresarse sin temor a ser juzgados. En este aspecto, la astrología nos indica que hay signos más francos que otros. ¿Sabes cuáles son? Sigue leyendo porque aquí te damos todos los detalles.

¿Cuáles son los signos más francos?

Aries

Dentro del conocimiento astrológico a Aries se le considera el niño del zodiaco, en buena parte por ser el primer miembro de este orden. Curiosamente, muchas características pueriles se reflejan en la forma de ser de este signo de fuego. Y sí, la franqueza es una de ellas.

La gente de Aries dice las cosas tal y como son, no por malicia o cinismo, sino porque no ven la necesidad de matizar, u ocultar, lo que se quiere manifestar. A esto sumemos, que como buen infante, los arianos dicen siempre la verdad y no tienen filtro alguno para expresarla.

Escorpión

Escorpión es uno de los signos más francos, pero, a diferencia de Aries, esta actitud tiene otras razones. Primero, es preciso decir que este signo de agua es un observador analítico del comportamiento humano. De hecho, puede ser un excelente investigador. Desafortunadamente, a veces esta condición se torna hacia una franqueza mal intencionada.

Francesco Carta/Getty Images

El regido por Plutón no encuentra necesidad de mentir, sobre todo, cuando la verdad es más conveniente y ventajosa para sus propósitos. Incluso, puede llegar a ocupar el producto de sus observaciones como arma contra los enemigos. Para Escorpión, la verdad es mucho más fuerte cuando de confrontar a los rivales es la ocasión.

Sagitario

De entrada, podemos decirte que a Sagitario no le importa lo que los demás digan de él. Es un signo de fuego, y eso significa que es de los afortunados en el terreno de la confianza en la propia persona. Además, el centauro se jacta de ser fiel seguidor de la moral, por lo que las mentiras, o las verdades a medias, no van con él.

En consecuencia a lo anterior, Sagitario resulta franco por naturaleza y por los principios que ha adaptado en su desarrollo social. Ser directo no es un problema para este signo que tanto lucha por un mundo más auténtico.

