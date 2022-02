Los signos del horóscopo chino están representados por 12 animales, y te decimos cuál eres de acuerdo a tu fecha de nacimiento, y qué te deparan este año que está regido por el poderoso Tigre.

¿Cuáles son los 12 signos del horóscopo chino y cómo saber qué animal eres?

Para saber cuál es tu signo del horóscopo chino, solo tienes que identificarlo por el año en que naciste.

Signo de la Rata

Eres astuta y estratega. Te caracterizas por manejar bien el dinero y sabes defender tu punto de vista. ¡La Rata siempre protege a sus seres queridos!

AÑO: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 y 2020

ESTACIÓN Invierno

FUERZA Yang

COMPATIBLE CON Dragón y Mono

SIGNO OPUESTO Caballo

COLOR DEL AÑO Índigo

Predicciones del horóscopo chino 2022

FEBRERO A MAYO

Es conveniente que en los próximos meses armonices los lazos con tu familia. ¿Existe alguien que únicamente te pide favores y se aprovecha de ti? Ya no permitas que siga pasando y habla con esa persona. La finalidad es que liberes ese enojo y mejore tu estado de ánimo.

Por otro lado, esta primavera existen grandes oportunidades de encontrar una pareja estable. El feng shui sugiere que en estos meses coloques dos velas de color rosa en el buró de tu habitación para llamar al amor.

¿Cómo podrás identificarlo? Será comprometido, honesto y entregado a su trabajo. Llama su atención siendo alegre, elocuente y afectuosa. No tengas miedo de expresar tus sentimientos.

JUNIO A SEPTIEMBRE

Tu misión en el verano será observar tu entorno para identificar lo que atenta contra tu bienes- tar, ya que el Universo te dará la sabiduría para transformarlo.

Enfócate en apartar de tu camino todo lo que te desestabiliza a nivel emocional, así podrás desenvolverte en un ambiente mucho más equilibrado.

La buena noticia es que en este periodo también te llegarán ofertas laborales, sólo debes investigar antes de aceptar cualquier propuesta o aventurarte a un cambio.

Es recomendable que pidas referencias a conocidos y examines a fondo sobre la empresa a la que quieres ingresar. Esto evitará que te lleves sorpresas no gratas y salgas decepcionada. Ten en cuenta que no todo lo que brilla es oro.

OCTUBRE A ENERO DE 2023

En estos meses no te estreses demasiado porque eso puede ocasionarte dolores de cabeza. ¿Cómo evitarlo? Libera la tensión cada día para que no se acumule.

Una combinación de ejercicio cardiovascular y yoga te ayudarán a sentirte ecuánime. Además, es recomendable que hagas la postura del niño unos minutos antes de dormir para relajarte y equilibrar tu cuerpo.

Por otro lado, si tienes pareja no seas invasiva y dale su espacio. No trates de arreglarle sus problemas y deja que los solucione a su manera. Así, evitarás que la relación se dañe y todo fluya de manera adecuada.

Acuérdate que su punto de vista es igual de válido que el tuyo. Por consiguiente, respeta sus decisiones y destina tu energía a cosas más interesantes.

Signo del Buey

Protectora, organizada y determinada, conoces tu entorno e identificas tus áreas de oportunidad. El signo del Buey transmite confianza.

AÑO: 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009

ESTACIÓN Invierno

FUERZA Yin

COMPATIBLE CON Serpiente y Gallo

SIGNO OPUESTO Cabra

COLOR DEL AÑO Rojo

Predicciones del horóscopo chino 2022

FEBRERO A MAYO

Protege tus rodillas en la primavera. No hagas movimientos bruscos y ponte un calzado adecuado. Elige algo cómodo y notarás la diferencia.

La posición del puente de yoga es una buena opción para fortalecerlas, ya que mejorará tu postura y te dará mayor estabilidad. En el plano emocional también ayúdalas siendo más abierta en tus decisiones. No te cierres.

Si tienes una relación sé más atenta con tu pareja porque posiblemente se sentirá presionada en el trabajo y necesitará de todo tu apoyo. El problema es que no te lo externará por pena o miedo a sentirse vulnerable. Así que exprésale tu afecto sin cuestionarla y, cuando esté lista, seguro te lo revelará.

JUNIO A SEPTIEMBRE

En esta temporada, en lo profesional, no dedi- ques la mayor parte de tu tiempo en cuidar que cada detalle salga a la perfección. Trata de ser un poco más relajada y así bajará tu estrés.

Es preferible enfocarte en que el resultado global sea satisfactorio para que avances rápido. Por otro lado, si quieres cambiarte de casa, estos son meses idóneos para buscar opciones.

La única recomendación es que no te vayas sólo por el precio, dado que vale la pena invertir un poco más para que encuentres algo que se acople a tus necesidades. Recuerda que también debes velar por tu bienestar.

Si quieres hacer una mudanza tranquila, evita hacerla del 8 de septiembre al 3 de octubre. Las demás fechas son perfectas para llevarla a cabo.

OCTUBRE A ENERO DE 2023

Deja de ser exigente cuando conoces a alguien en el ámbito amoroso. La razón es porque focalizas tu atención en encontrar cosas negativas y no te das el tiempo necesario para tratarlo. Además, si sigues con esa actitud le cerrarás la puerta a prospectos que sí valen la pena. Es mejor que bajes tus barreras, abras tu corazón y te des una oportunidad. ¡Te asombrarás!

Según el feng shui, una buena opción es poner una maceta con flores de lavanda en la entrada de tu casa o en una ventana que dé al exterior, ya que atrae un amor sincero, estable y duradero.

Una vez que tengas la planta, antes de colocarla, pídele que te ayude a encontrar a la persona de tus sueños y, cuando la riegues, recuérdaselo.

Signo del Tigre

Te caracterizas por tener ideas revolucionarias, ser aguerrida y tenaz. Amas la libertad. La gente valora la entrega y pasión del Tigre.

AÑO: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 y 2022

ESTACIÓN: Primavera

FUERZA: Yang

COMPATIBLE CON: Caballo y Perro

SIGNO OPUESTO: Mono

COLOR DEL AÑO: Dorado

Predicciones del horóscopo chino 2022

FEBRERO A MAYO

El año del Tigre de Agua te llenará de vitali-dad, alegría y entusiasmo. Esto te permitirá superar grandes desafíos. ¿Tienes alguna meta que consideras imposible de lograr? Este es el momento para hacerla realidad.

La clave es que te asesores y hagas caso a los consejos de los expertos, aunque te parezcan tediosos o innecesarios. Recuerda que es mejor avanzar lento pero seguro.

Asimismo, para atraer más dinero, el feng shui te recomienda lo siguiente: lo primero es no obstruir las puertas de tu casa. Si ya no tienes lugar para guardar cosas, mejor regálalas o dónalas.

Haz espacio para que la energía fluya con total libertad. Lo segundo es que coloques tres monedas chinas de la suerte cerca de la entrada principal.

JUNIO A SEPTIEMBRE

Este periodo es idóneo para llamar al amor y tu atractivo será tu corazón. Te sorprenderá lo que puedes lograr cuando fluyes en armonía con tus sentimientos. Recuerda que estamos en un año de agua y todo lo relacionado con el mundo emocional adquiere más fuerza. Por ende, quítate esa coraza y date a la tarea de mostrar esa parte tierna y bondadosa para que conquistes a tu media naranja.

Con respecto a lo profesional, aprende a aceptar las críticas negativas. Deja de percibirlas como una amenaza a tu autoestima y mejor aprende a manejarlas.

Esto te hará una persona más fuerte y competitiva. ¿Cómo lograrlo? Sé buena escuchando, sin victimizarte, y quédate con lo que te ayude a mejorar tu trabajo. Lo demás simplemente déjalo ir.

OCTUBRE A ENERO DE 2023

Cuídate de las contracturas musculares. La actividad física constante y los ejercicios de estiramiento de espalda y cuello te servirán para prevenirlas. La postura del perro mirando hacia abajo, sin duda, es excelente para reducir la tensión acumulada.

A nivel emocional también puedes ayudar a tu cuerpo liberándote de responsabilidades que no te corresponden. Deja de solucionarles los problemas a tus amistades, familiares y conocidos.

Con el paso de los años esto se ha convertido en una obligación y ellos no se han percatado del desgaste que te ocasiona. ¡Así que sólo bríndales consejos y deja que ellos resuelvan sus asuntos a su manera! De este modo vivirás sin tantas cargas y mucho más tranquila.

Signo del Conejo

La más cariñosa y tierna del zodiaco eres tú. El signo del Conejo es confiable y su sensibilidad para solucionar conflictos es notable.

AÑO 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 y 2023

ESTACIÓN Primavera

FUERZA Yin

COMPATIBLE CON Cabra y Cerdo

SIGNO OPUESTO Gallo

COLOR DEL AÑO Naranja

Predicciones del horóscopo chino 2022

FEBRERO A MAYO

Si estás soltera relájate al salir con alguien, ya que, desde la primera cita, sueles llegar con altas expectativas y con la idea de que estás a punto de conocer a la pareja de tus sueños.

Esto te genera ansiedad e impide que disfrutes del momento. Por ende, cambia tu manera de actuar cuando conozcas a un prospecto y déjate sorprender por el Universo. Ve paso a paso. Te garantizo que el resultado será favorable.

Un ritual de feng shui para atraer un amor sincero y espiritual es colocar una amatista debajo de tu almohada.

Es preferible que te la regale un ser querido. Antes de ponerla en su lugar, pídele a la piedra que te ayude a encontrar a tu alma gemela. Cada noche tómala y recuérdaselo.

JUNIO A SEPTIEMBRE

Sé constante en el trabajo porque tu buen desempeño será reconocido. Tus superiores quedarán satisfechos por tus logros y eso te servirá para conseguir un ascenso.

Otra posibilidad es que un antiguo colega te llegue a ofrecer una atractiva oferta laboral en alguna otra empresa y con un mejor salario. No obstante, un hecho que debes tener presente son tus horas de sueño.

Esto es porque estarás muy activa y, si no te organizas, puedes tener demasiado desgaste físico. Trata de evitarlo y cuida tu salud. También date el tiempo de hacer ejercicio para que no acumules la tensión en tu cuerpo.

Hacer Pilates es una excelente opción porque liberas el estrés y fortaleces tus chakras. Así, siempre lucirás radiante y llena de vitalidad.

OCTUBRE A ENERO DE 2023

En este lapso es indispensable que no cedas ante los chantajes de las personas que te rodean cuando te piden un favor, puesto que tienes la mala acostumbre de responsabilizarte de los demás.

La buena noticia es que el Tigre de Agua te dará la fuerza emocional para poner límites. Recuerda que tu prioridad debe ser tu bienestar. En consecuencia, aprende a decir no sin sentirte mal contigo misma.

Por otro lado, ¿tienes pareja y no eres feliz? Este es un buen tiempo para evaluar el futuro de la relación. Acuérdate que lo mejor para ti es también lo más adecuado para los dos. Por ello sé objetiva y toma una decisión antes del 29 de diciembre, será útil para empezar el nuevo año con una energía positiva.

Signo del dragón

Eres expresiva, responsable y una buena guía. Buscas alcanzar cimas más altas. Las palabras y acciones del signo del Dragón inspiran a todos.

AÑO 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 y 2024

ESTACIÓN Primavera

FUERZA Yang

COMPATIBLE CON Rata y Mono

SIGNO OPUESTO Perro

COLOR DEL AÑO Amarillo

Predicciones del horóscopo chino 2022

FEBRERO A MAYO

En el primer cuatrimestre del año conseguirás estabilidad laboral; sin embargo, también llegarán retos profesionales que te sacarán de tu zona de confort. ¿Cómo afrontarlos? Confía en tus habilidades, no te tomes las cosas tan en serio.

Al final, lograrás superar todas tus tareas con creces y te darás cuenta de que eres más capaz de lo que imaginabas. Marzo es perfecto para reactivar la chispa de la pasión con tu pareja. ¡No dejen que la relación se enfríe!

El primer paso para evitarlo es que retomen algunas actividades juntos, como clases de cocina o practicar un deporte, por ejemplo, tenis. El objetivo es que transformen la monotonía en diversión.

JUNIO A SEPTIEMBRE

En el verano es importante que trabajes con tu chakra corona (ubicado en la coronilla). Te servirá para liberarte de esos pensamientos negativos que te impiden abrirte a la abundancia y felicidad.

¿No sabes cómo calmar el ruido mental? Cada día medita por lo menos cinco minutos en la postura de loto de yoga y poco a poco sentirás la diferencia. Así, elevarás la vibración de tu organismo y prevendrás algunas enfermedades.

Un viaje al extranjero podría ayudarte para transformar tu interior. ¿Qué tal un destino en la naturaleza? ¡Es una buena elección! Ahí tendrás la oportunidad de alejarte de tus problemas y darte cuenta de que las cosas están mejor de lo que creías.

Aprovecha tu travesía para generar hábitos más saludables.

OCTUBRE A ENERO DE 2023

Este periodo es estupendo para que busques una relación. Sólo debes tener presente dos consejos y todo será más sencillo: el primero es no generar expectativas sobre cómo debe reaccionar la otra persona, recuerda que cada cabeza es un mundo y, aunque actúe diferente a lo esperado, no significa que no le intereses.

El segundo es que no te dé vergüenza mostrar tu lado más sensual, puesto que será tu atractivo principal. Para atraer un amor cálido y verdadero, el feng shui aconseja poner un ónix amarillo en tu recámara. Si te lo regala alguien que quieres mucho, mejor.

Después, cada mañana pídele a la piedra que llegue a tu vida ese ser especial con el que compartirás momentos inolvidables.

Signo de la Serpiente

Tan astuta como prudente, te caracterizas por ver más allá de lo evidente. La Serpiente encuentra la manera de lograr sus metas. ¡Nadie la engaña!

AÑO 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 y 2025

ESTACIÓN Verano

FUERZA Yin

COMPATIBLE CON Buey y Gallo

SIGNO OPUESTO Cerdo

COLOR DEL AÑO Celeste

Predicciones del horóscopo chino 2022

FEBRERO A MAYO

El Tigre de Agua te ayudará a que dejes de ser pesimista y te conviertas en una persona más positiva. Para lograr esa transformación no te quejes de todo y deja de pensar que las cosas van a salir mal. Confía en tus talentos y en que eres capaz de superar cualquier obstáculo que se te ponga enfrente.

En estos meses también protege tus piernas; la postura del guerrero 2 y la del árbol de yoga son posiciones recomendables para mantenerlas saludables. Otra opción es hacer bicicleta, así fortalecerás tus extremidades y te relajarás.

A nivel emocional, las puedes ayudar siendo menos rígida. No seas tan seria y diviértete más. ¡Aligera tu carga!

JUNIO A SEPTIEMBRE

En esta temporada lo mejor es que te prepares. Analiza cómo puedes ser más competente en al ámbito profesional. Tres ejemplos son: apren- der un nuevo idioma, especializarte en un tema desconocido o adquirir una nueva habilidad. Elige lo que sea más funcional para ti.

Además, la buena noticia es que posiblemente conseguirás una beca o descuento. Aprovéchalo. Tu segunda tarea será comprender más a tu pareja para así evitar malentendidos. Honra una de las características de tu signo: sé prudente y cuida tus palabras.

En consecuencia, no le recrimines porque no actuó de cierta manera y trata de ponerte en sus zapatos. Te ayudará a entenderlo.

OCTUBRE A ENERO DE 2023

¿Soltera? El cosmos señala que el hombre de tus sueños estará muy cerca en el otoño y será un amigo, familiar o un conocido de alguien cercano.

Es por esta razón que debes quitarte la pena y pedirle a tus seres queridos que te presenten a alguien confiable. Ten las citas que necesites hasta que encuentres al indicado. No te limites y explora. ¿Cómo lo identificarás? Será expresivo, de voz fuerte, atento y creativo.

¿Quieres hacer un ritual para llamar al amor? Acorde al feng shui coloca dos velas de color azul cielo en la mesa de tu comedor para atraer a una pareja sincera, madura y de buen corazón. Es recomendable que las velas te las regale un matrimonio que admires para darles un toque de buena suerte.

Signo del Caballo

Eres la más alegre, carismática y sociable del zodiaco. Dispones de talento para las relaciones públicas. Para el Caballo ser libre es prioridad.

AÑO 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 y 2026

ESTACIÓN Verano

FUERZA Yang

COMPATIBLE CON Tigre y Perro

SIGNO OPUESTO Rata

COLOR DEL AÑO Rosa

Predicciones del año chino 2022

FEBRERO A MAYO

Es conveniente que renueves tu casa para que liberes la energía estancada. ¡Quédate con lo que realmente necesitas y dona, recicla o regala lo que no te es útil! Por ejemplo, deshazte de esas cartas que te escribió tu expareja, deja de guardar la ropa que no te queda y saca de tu armario ese regalo que nunca te gustó.

Asimismo, para atraer la prosperidad a tu hogar, el feng shui recomienda que hagas pequeñas remodelaciones en tu habitación. El fin es que muevas la energía.

Otro ritual es que coloques un cuarzo citrino cerca de la entrada (puedes guardarlo en un cajón). Esta piedra purificará el ambiente y llamará a la riqueza. También coloca otra en tu lugar de trabajo.

JUNIO A SEPTIEMBRE

Esta es la mejor época del año para buscar una relación; sin embargo, deja de pensar que tienes que cambiar algo para que seas atractiva, ya no sientas que tienes un ‘error de fábrica’, pues te resta fuerza y la desventaja es que tus pretendientes percibirán tu falta de confianza. Por el contrario, si sacas a relucir tu verdadera personalidad, que es la de una mujer segura y radiante, atraerás a una pareja que vibre más alto.

Por otro lado, si ya tienes pareja, estos me- ses son apropiados para que inicien su propio negocio. La suma de sus talentos les permitirá llegar muy lejos, sólo respeten sus puntos de vista para evitar algún conflicto.

Además, el Tigre de Agua les abrirá las puertas de la abundancia para que tengan éxito.

OCTUBRE A ENERO DE 2023

Cuida tu colesterol en otoño e invierno. Evita comer demasiadas carnes rojas y productos ultraprocesados. Si te es posible, nada varias veces a la semana, te servirá para quemar grasas y aumentar tu fuerza muscular.

El Tai Chi es un arte marcial de bajo impacto que también puede ayudarte a estar más saludable y a tener tus siete chakras equilibrados. A nivel emocional apoya a tu cuerpo no estresándote.

Ya deja de pelearte con la realidad y acepta a las personas como son. No trates de cambiarlas porque únicamente te generará frustración. Lo único que puedes hacer es respetar su decisión y brindarles tu opinión cuando te lo pidan. Por tal motivo, mejor focaliza tu atención en cosas más productivas.

Signo de la Cabra

Eres sensible y entregada. Te caracterizas por proteger a la naturaleza y luchar por la justicia. Como buena Cabra, eres muy creativa.

AÑO 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015 y 2027

ESTACIÓN Verano

FUERZA Yin

COMPATIBLE CON Conejo y Cerdo

SIGNO OPUESTO Buey

COLOR DEL AÑO Verde oliva

Predicciones del horóscopo chino 2022

FEBRERO A MAYO

Evita depender tanto de tu pareja a nivel emocional. No cometas el error de buscar su aprobación en todas las actividades que realices, es mejor que cada uno tenga su espacio.

¿Qué debes hacer si a tu pareja no le agrada algo y te pide que dejes de hacerlo? Habla con ella y dile que acepte y respete tu manera de ser. Si no lo entiende, considera si quieres a alguien así para el resto de tu vida.

Por otro lado, si deseas que el amor llame a tu puerta, el primer paso es que abras tu corazón para que pueda entrar. ¿Cómo? Cambia tu modo de pedir y deja de repetirle al Universo lo que no quieres. A partir de ahora, define lo que sí deseas y ten apertura para recibirlo. Tu mayor atractivo será tu autenticidad.

JUNIO A SEPTIEMBRE

Tu misión a mitad de año será cuidar tu chakra del plexo solar. La postura del barco de yoga es excelente para activarlo y también facilita la digestión. La puedes hacer en las mañanas antes de empezar el día.

Los baños de sol de cinco minutos también son una buena alternativa. Esto te ayudará a que seas una mujer más independiente, con liderazgo y a que tengas un mejor manejo de tus emociones.

¿Te gustaría emprender un negocio propio? Julio es uno de los mejores meses para comenzar a planearlo. Elige una actividad con la que puedas desarrollar tu creatividad. Además, una magnífica noticia es que el Tigre de Agua pondrá en tu camino a socios competentes y te dará la fuerza para que te des tu lugar en las negociaciones. ¡No lo desaproveches!

OCTUBRE A ENERO DE 2023

En la recta final de 2022, trabaja en tu felicidad. Esto es algo que por muchos años has dejado casi en el olvido y no te has dado a la tarea de retomar.

Ahora, el elemento agua te brinda la oportunidad de reconectarte con esta energía, sólo considera que ya no eres la misma y tu escala de valores es distinta.

Es por esta razón que es necesario cuestionarte lo que necesitas para ser feliz. Trata que la respuesta proceda de tu corazón y no de tus prejuicios e inseguridades, ya que será tu guía.

Un ritual del feng shui para atraer la alegría es poner unas orquídeas rosadas y un par de campanas en tu sala de estar. Y cada mañana, antes de salir, pídeles a estas hermosas flores que tu día sea hermoso y cálido.

Signo del Mono

Persuasiva y divertida, tienes una gran agilidad mental y sueles encontrar soluciones rápidas. ¡El signo del Mono es el alma de la fiesta!

AÑO 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016 y 2028

ESTACIÓN Otoño

FUERZA Yang

COMPATIBLE CON Rata y Dragón

SIGNO OPUESTO Tigre

COLOR DEL AÑO Morado

Predicciones del horóscopo chino 2022

FEBRERO A MAYO

Aléjate de esos ‘amigos’ que se aprovechan de ti. Deja de justificarlos porque su vida ha sido difícil o porque te diviertes con ellos cuando salen juntos. La realidad es que cuando los necesitas no están para ti y el Universo te lo ha demostrado en diversas ocasiones.

Además, si les pones un alto permitirás que personas con una vibración más alta lleguen a tu vida. ¿Qué estás esperando?

Es tiempo de retomar actividades artísticas, ya que la primavera te inspirará a realizar gran- des obras. La pintura es una magnífica opción al expresar lo que no puedes decir con palabras. ¡Inténtalo y quedarás satisfecha! Este 20 de marzo enciende una vela dorada para atraer la prosperidad a tu vida.

JUNIO A SEPTIEMBRE

¿Estás planeando mudarte con tu pareja? En estos meses encontrarás opciones a muy buen precio. La clave es que no te desesperes y tomes la primera oferta para quitarte un pendiente de encima. Sé paciente y llegará a ti lo que estás buscando.

Una vez que tengas la casa, antes de mudarte, lleva a cabo este ritual de feng shui y armoniza el espacio: pasa un incienso de canela por todas las habitaciones para limpiar la energía y después coloca una vela azul cielo en la sala de estar para nutrir de bendiciones y luz tu nuevo hogar.

En cuanto al trabajo evita aceptar proyectos en los que no estés tan calificada. Sé honesta porque esta decisión a la larga te evitará mu- chísimos problemas.

OCTUBRE A ENERO DE 2023

Tus intestinos estarán más sensibles en el último cuatrimestre del año, así que no comas en exceso alimentos grasos, lácteos y harinas refinadas. La postura del triángulo de yoga te servirá para mejorar tu digestión.

En el aspecto emocional tu misión será liberar los enojos guardados, así también ayudarás a tu sistema digestivo. El box es un deporte en el que podrás descargar la energía acumulada.

Con respecto al amor, si estás soltera, te tengo buenas noticias: el cosmos revela que regresarán pretendientes del pasado, pero esta vez vienen con una actitud más madura y eso facilitará que sí se den las cosas. El único consejo es que no te ilusiones hasta tener algo claro.

Signo del Gallo

Sin duda, eres la más vanguardista del zodiaco. Tu modo de vestir es un ejemplo de elegancia y sofisticación. Al ser Gallo, motivas a tus familiares y amigos.

AÑO 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017 y 2029

ESTACIÓN Otoño

FUERZA Yin

COMPATIBLE CON Buey y Serpiente

SIGNO OPUESTO Conejo

COLOR DEL AÑO Blanco

Predicciones del horóscopo chino 2022

FEBRERO A MAYO

En el campo laboral, el año del Buey te permitió identificar tus debilidades y áreas en las que puedes mejorar. En este año el Tigre de Agua te brindará la sabiduría para transformar esas flaquezas en destrezas. Para hacerlo posible atrévete a experimentar sin miedo a equivocarte.

Es posible que tus primeros intentos estén llenos de fallas; sin embargo, conforme vaya pasando el tiempo irás aprendiendo hasta convertirte en experta. Recuerda que la constancia es la clave para triunfar.

En otros temas, ¿te gustaría estudiar o hacer una maestría en el extranjero en 2023? Aplica en diferentes instituciones internacionales y no te cierres a una sola opción. Abre tu mente a otras posibilidades, ya que hay algunas que no has considerado y te fascinarán.

JUNIO A SEPTIEMBRE

Para sanar en lo afectivo, es necesario que valores relaciones amorosas del pasado, así podrás abrirte a una experiencia nueva. El verano es la estación perfecta para dejar ir a tu ex y empezar una nueva vida.

Libérate del enojo, perdonarte y perdonarlo es la única manera en la que avanzarás. ¿Un tip? Haz una meditación en la que visualices cómo le devuelves a tu ex todo aquello que te lastimó; regrésale su energía y siente cómo recuperas tu poder y eres rodeada de una luz dorada con destellos rosados.

Y si ya tienes pareja, en agosto dense una escapada a un destino romántico. ¡Les hace mucha falta! La finalidad de esta travesía es que se conozcan mejor y generen hermosos recuerdos que atesorarán siempre.

OCTUBRE A ENERO DE 2023

En la recta final del año, consiéntete un poquito más. No cometas el error de sólo ahorrar. Es importante que destines una parte de tu salario a tu bienestar. Recuerda que no debes verlo como un gasto, sino como una inversión.

Escucha a tu cuerpo y dale lo que requiera. Si necesitas liberar estrés, haz una cita en un spa y date un masaje con cañas de bambú, es excelente para la relajación muscular.

Otra alternativa es el masaje tailandés, la diferencia es que éste regula las emociones, armoniza tus chakras y refuerza el sistema inmunológico. En casa también puedes hacer cosas para sentirte tranquila, el feng shui aconseja que la tengas ordenada y coloques plantas en tu recámara.

Signo del Perro

Noble y fiel, sabes administrar tus recursos y eres cabeza trabajando en equipo. La gente siempre quiere escuchar los sabios consejos del signo del Perro.

AÑO 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018 y 2030

ESTACIÓN Otoño

FUERZA Yang

COMPATIBLE CON Tigre y Caballo

SIGNO OPUESTO Dragón

COLOR DEL AÑO Azul cielo

Predicciones del horóscopo chino 2022

FEBRERO A MAYO

El Tigre de Agua será tu aliado para encontrar una pareja que sea comprensiva y tenga una escala de valores similar a la tuya; sin embargo, para que esa persona pueda llegar es necesario que transformes tu vibración. Así que deja de hacer cosas que atenten contra tu bienestar por darle gusto a tus pretendientes.

Demuétrale al Universo que has cambiado y estás lista para disfrutar de un amor evolucionado. Otra recomendación es que lleves una agen- da para organizarte, ya que estarás ocupada y no es conveniente que dejes todo para el último momento. ¡Prioriza tus tareas, pues te ofrecerán trabajos extra bien remunerados y si estás con entregas atrasadas no podrás realizarlos!

JUNIO A SEPTIEMBRE

El cosmos te aconseja que en el verano trabajes el chakra de tu tercer ojo, pues tu intuición te hará más asertiva en tus decisiones. Aprende a escucharla y ve más allá de lo evidente.

Para activarla, haz diario una meditación de cinco minutos en la que visualices una luz azul índigo que se expande desde tu entrecejo a todos lados.

En el tema amoroso, si tienes una pareja ¡ábrele tu corazón! Atrévete a decirle lo que has callado los últimos meses. No te guardes nada y sé honesta.

Sana tus emociones y haz que vuelva a reinar la paz en tu interior. Un diálogo en el que realmente se escuchen el uno al otro será primordial para que haya un buen entendimiento.

OCTUBRE A ENERO DE 2023

¿Quieres emprender un proyecto con tus amigos? Este cuatrimestre habla con ellos y hazlo realidad. El único requisito es que sea algo vanguardista. Recuerda que el Tigre odia la falta de originalidad.

Asimismo, evita llevar a cabo la inauguración del 29 de diciembre de 2022 al 18 de enero de 2023, dado que en esas fechas podrías tener complicaciones. ¡Los demás días son estupendos!

Si estás cuidando tu salud y tu cuerpo, y en estos meses vas al gimnasio, conseguirás mejores resultados. ¿Una sugerencia? Elige rutinas de ejercicio que realmente te motiven, ¡así llegarás a la meta!

Signo del Cerdo

Eres servicial y dedicada. Odias las mentiras y encuentras la manera de llegar a la meta. El buen sazón del signo del Cerdo conquista paladares.

AÑO 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019 y 2031

ESTACIÓN Invierno

FUERZA Yin

COMPATIBLE CON Conejo y Cabra

SIGNO OPUESTO Serpiente

COLOR DEL AÑO Violeta

Predicciones del horóscopo chino 2022

FEBRERO A MAYO

¿No pudiste cumplir todos tus propósitos el año pasado? No te desanimes, ya que el Tigre de Agua te dará la vitalidad para hacerlos realidad. Sólo procura ser flexible, y es que te exiges tanto, que te paralizas.

En consecuencia, tu misión será apagar la voz de tus inseguridades y volver a intentarlo sin expectativas. Te garantizo que los resultados serán mejores de lo que habías contemplado.

Los primeros meses del año son idóneos para poner todo en orden. ¿Ya tienes tus pa- peles en regla? Paga tus deudas y concreta tus pendientes antes del 19 de marzo, así recibirás con el pie derecho la primavera y podrás focalizar tu energía en proyectos nuevos.

JUNIO A SEPTIEMBRE

Si estás muy contenta con tu relación actual, este periodo es excelente para que den el siguiente paso. No te esperes a que él o ella te lo proponga y toma la iniciativa. Se lo puedes insinuar o comentárselo. Lo que te haga sentir más cómoda.

Además, es probable que tu pareja también quiera lo mismo, pero no se anime a preguntártelo por temor al rechazo. ¿Quieres sentirte más segura? Trabaja y activa tu chakra raíz, ubicado en la base de tu columna vertebral. Mejorará la confianza en ti misma y te ayudará a tener firmeza en la toma de decisiones.

Dos posiciones de yoga que te brin- darán estabilidad y fuerza son la postura de la guirnalda y la pose de la silla. Hazlas cada día.

OCTUBRE A ENERO DE 2023

Necesitas renovarte en el mundo profesional porque corres el riesgo de estancarte. Si tus superiores no te ponen retos, tú misma créalos. Elige desafíos que te hagan superarte, así tu rutina será más interesante y perfeccionarás tus habilidades.

Según el feng shui es conveniente poner una vela piramidal en tu escritorio, en color dorado, para propiciar un ascenso. Tu segunda misión es tener una vida más equilibrada.

Ten en cuenta que no sólo es importante trabajar y esforzarse, sino que también es sano dedicar tiempo a desconectarte del mundo laboral. Unas vacaciones en la playa o a un país lejano es lo que necesitas para revitalizarte. Y si estás soltera es probable que ahí conozcas a un buen partido.