El 2022 está llegando a su recta final. Estamos en el típico momento donde nos rendimos cuentas sobre lo que hicimos y lo que no. Una vez más, es probable que te sientas atraída por conocer las influencias astrológicas que te van a marcar durante el próximo ciclo. Pues bien, como ya sabes, por el título de esta nota, todo parece indicar que 2023 será un gran año para Aries y Tauro.

Así es, 2023 tiene un elemento muy importante que, sí o sí, va a influir a Aries y Tauro. Pero bueno, como en la vida misma, no todo es completamente blanco o negro. Es decir, los signos mencionados contarán con algo que está más inclinado hacia lo positivo, sin embargo, también puede tener un lado negativo.

Probablemente, no seas de ninguno de estos signos, pero es posible que tengas conocidos que sí. Por ello, te invitamos a leer de qué se trata esto que, de una vez te adelantamos, en algún momento te va a tocar.

Júpiter y su tránsito

Como todos los planetas de nuestro sistema, Júpiter tiene una influencia que va hacia diferentes niveles de lo individual y lo colectivo. Este cuerpo celeste está asociado con la expansión. Básicamente, esa es la esencia de su poder.

Desde la antigua tradición astrológica a Júpiter se le conocía como “el benéfico mayor”. Dicho astro impacta a quienes lo tienen de forma positiva, puesto que les ayuda a aumentar su autoestima. Además, se dice que este favorece a la persona para tener una visión más optimista, al tiempo que le abre oportunidades. Vale decir, también, que Júpiter se relaciona con los viajes y el buen humor.

No todo es bueno con Júpiter. Los excesos de este planeta pueden afectar negativamente. Hay que ser conscientes de ellos para no permitir que te superen. Por dar algunos ejemplos, podemos decir que los altos niveles de confianza pueden darte una racha de soberbia y, aparte, hacerte perezosa. Mucho optimismo también no es bueno, se puede perder un ángulo más objetivo.

Yury Vinokurov / EyeEm/Getty Images

Ahora bien, Júpiter tiene un tránsito que dura un año por cada sigo. Esto se debe al tiempo que cada orbita planetaria supone. Visto de otro modo, en 12 años, este planeta recorre todo el zodiaco. Por eso te decíamos que a todos nos va a tocar nuestro momento jupiterino.

Por qué 2023 va a ser el mejor año de su vida para los Aries y los Tauro

Tal vez ya tengas una idea de qué te queremos decir. Bueno, resulta que, durante 2023, los signos zodiacales que van a tener el tránsito de Júpiter serán Aries y Tauro.

En Aries, el tránsito de júpiter ya estuvo seis meses este año, de mayo a octubre. Pero el ciclo se completa cunado el astro regrese a este signo del 20 de diciembre hasta el 16 de mayo de 2023.

Por su parte, Tauro tendrá el tránsito de Júpiter del 17 de mayo de 2023 hasta el 25 de mayo de 2024. Lo anterior hace que este signo sea el más favorecido durante el próximo año, ya que tendrá por más tiempo la influencia de “el benéfico mayor”.

Qué les depara a Aries y Tauro en 2023

Para este momento ya podemos atar algunos cabos. La verdad es que ambos signos tienen una influencia muy favorable para desarrollarse el año entrante.

sarayut Thaneerat/Getty Images

A Aries los primeros meses del año le van a venir especialmente bien. Las personas de este signo se sentirán optimistas y dichosas. Tendrán esta fuerte tendencia a enfocar su propia vida-pasada y futura- desde una perspectiva agradable para ellos. Júpiter hará que este signo tenga su buena dosis de crecimiento personal en 2023.

Los Tauro son los dueños del segundo semestre del 2023. Lo mismo; Júpiter traerá muchas cosas positivas para los pertenecientes a este signo. Pero, a diferencia de Aries, aquí el foco de atención estará en la vida material y en la estabilidad. Así pues, este será un buen año para que los Tauro cumplan sus mayores anhelos.

