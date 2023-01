Jadwiga, la primera mujer en ser coronada 'rey' de Polonia que se casó a los 12 años con un hombre de 35

Sabemos que por mujeres ilustres en la historia no paramos, pero si desconocías a la realeza de Polonia, es momento de conocer a una de las figuras que más trascendió: Jadwiga, la primera mujer en ser coronada como soberana de Polonia. Su vida estuvo llena de aventuras y retos tanto profesionales como amorosos, y como la gran mayoría de heroínas de su época, tristemente perdió la vida muy joven.

getty

Quién fue Jadwiga, la joven primera mujer rey de Polonia

Jadwiga era la tercera hija de Louis I, rey de Hungría y Polonia, y su segunda esposa Elizabeth de Bosnia; se estima que su fecha de nacimiento fue entre 1373 y 1374, y tenía dos hermanas: Catherine (para heredar el reino de Hungría) y Mary (para heredar el reino de Polonia). Como Jadwiga no tenía reino para heredar, ella iba a destacar con un gran matrimonio en arreglo con William de Austria (hijo de Leopoldo III, duque de Austria) —técnicamente sí se casaron en un “matrimonio” provisional que solamente se consumaría al tener la mayoría de edad, pues ambos eran unos niños—.

El gran giro del destino sucedió cuando Catherine murió y Mary tuvo que tomar el reino de Hungría, después murió su padre Luis y esto dejó a Jadwiga como heredera al trono de Polonia con tan solo 10 años. A esta corta edad nombraron a Jadwiga rey de Polonia, porque en aquella época las soberanas mujeres no eran reconocidas y este título explicaba que no era la reina consorte, sino la reina regente.

Jadwiga: reinado de Polonia y matrimonio con un hombre de 35 años

Ahora bien, los lords polacos no querían al fiancé de 14 años de Jadwiga, William, como su soberano. En el libro Jadwiga of Anjou and the Rise of East Central Europe mencionan que “no creían que William y su guardia austriaca pudiese salvaguardar los intereses de Polonia para enfrentar a sus vecinos, especialmente los luxemburgueses que controlaban Bohemia y Brandeburgo, y tenían un fuerte reclamo sobre Hungría”.

Así que la mejor solución brindada por los intereses políticos era casar a Jadwiga con el duque Jogaila de Lituania, siempre y cuando los ciudadanos de Lituania —y él mismo— accedieran a volverse católicos. La joven polaca tuvo conflictos en aceptar esta transacción matrimonial, y se dice que acudió a ‘hablar con Cristo’ para saber si era la decisión correcta. Finalmente accedió, y Jogaila se fue a Polonia —donde lo bautizaron, pues era pagano— y el matrimonio de la polaca de 12 años y el duque de 35 se consumó. Ambos fueron regentes sobre Polonia y Lituania, y Polonia se convirtió en una diarquía (un reino regido por dos soberanos).

getty

getty

Y por si los temas de la agenda política no los tenía demasiado ocupados, regresó William para luchar por su amada Jadwiga. Junto con William luchó su amigo Gniewosz de Delewice, quien esparció los rumores de que William y Jadwiga estaban haciendo encuentros secretos y a escondidas de todos. Lo que Jadwiga tuvo que hacer para zafarse de William y los rumores, fue confirmar ante todos que solamente había sostenido relaciones maritales con Jogaila. De todos modos Gniewosz admitió que estaba mintiendo y finalmente la dejaron en paz.

Britannica la describe como una “patrona de la religión y la erudición que buscó promover el desarrollo religioso de las naciones que había unido”. También fundó un colegio para lituanos y financió la restauración de la Universidad de Cracovia. Además, a pesar de la diferencia de edades, se dice que Jadwiga y Jogaila mantuvieron una relación estrecha y diplomática.

getty his

La soberana polaca pasó 10 décadas sin tener un heredero, hasta que se embarazó en 1399. Y así, el 22 de junio nació Elizabeth Bonifacia, pero Jadwiga murió cuatro días después a los 25 años. Elizabeth también falleció a las tres semanas de nacida, y ambas fueron enterradas en la Catedral de Wawel.