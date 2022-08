Así lucía Jennifer Lopez a la edad de su ahora hijastra, Violet Affleck

Originalmente publicada el 28/07/2022.

La "diva del Bronx" acaba de entrar en una nueva faceta de vida. Y no solo porque a sus 53 luce fabulosa o porque sigue en las nubes estrenando la película Marry Me, sino porque se casó con Ben Affleck en Las Vegas 20 años después y ahora prácticamente pasó de Jennifer Lopez a Jennifer Affleck —o en su defecto, Ms Affleck.

En fin, que la nueva vida de esposos tiene a 'Bennifer' con un nuevas dinámicas, y eso implica pasar más tiempo con los hijos del otro. Jennifer Lopez tiene dos gemelos con Marc Anthony —Max y Emme Muñiz—, mientras que Ben tuvo dos hijas y un hijo con Jennifer Garner —Violet, Seraphina y Samuel—.

Los recién casados pasaron su luna de miel acompañados de sus hijos —como una familymoon—, y fue notoria la buena relación que tienen JLo y su hijastra mayor, Violet Affleck, quien tiene 16 años. Por eso te enseñaremos cómo lucía la actriz a la edad de esta adolescente.

Jennifer Lopez de adolescente; Violet abrazando a JLo en 2022/ getty

Así lucía Jennifer Lopez de adolescente

Jennifer Lyn Lopez, de papás puertorriqueños, nació en los Bronx, Nueva York, el 24 de julio de 1969. Tiene una hermana mauor, Leslie, y una menor, Lynda.

Reddit

Tomó clases de danza desde los cinco años y en su adolescencia ya bailaba profesionalmente. Desde pequeña quiso ser una estrella de cine (en sus palabras) y por eso hacía castings y se mudó a Manhattan para estudiar canto, baile y actuación.

Reddit

Antes de eso, una de sus primeras apariciones fílmicas fue en My Little Girl (1986), cuando Jen tenía alrededor de 17 años. Fue una película de bajo presupuesto coescrita y dirigida por Connie Kaiserman, donde interpretó el papel de Myra, pero no tuvo diálogos y apenas e hizo un pequeño cameo. Pero eso fue suficiente para inspirarla en su futuro.

La hija adolescente de Ben Affleck y Jennifer Garner

La hija mayor de Affleck y Garner es Violet, quien nació el 1 de diciembre del 2005. Sus famosos papás quisieron darle una infancia de lo más normal posible, por lo que la tenían "escondida" de los paparazzis por un buen rato y su primera aparición pública fue a los siete años.

getty

getty

A la edad de nueve vivió la separación de sus padres, y aunque la custodia es compartida, vive la mayoría del tiempo con su mamá, pero Ben jamás estuvo apartado de ella —y eso se nota aún más con la reciente aparición de Violet en la honeymoon de JLo y Affleck.

Una fuente dijo a In Touch, "los hijos de Ben significan el mundo para él, está totalmente acometido a mantenerse sobrio".

getty

Cómo es la relación de los hijos de Ben Affleck con los hijos de Jennifer Lopez

Una fuente reveló a Entertainment Tonight que la relación entre hijos "se hizo más fuerte después de la boda en Las Vegas". "La boda de Jen y Ben fue totalmente planeada, pero sorpresa, querían pasar un momento especial juntos y con sus hijos. Para ellos fue perfecto, un sueño hecho realidad".

Luna de miel de los Affleck, Violet, Ben y Jen/ getty

"Los niños se están sintiendo más unidos como familia desde la boda en Vegas, y están muy emocionados de ver qué les espera en el futuro. Todos se llevan muy bien", añadió.

Otra fuente habló con Hollywood Life y declaró, "JLo dice que Samuel (el hijo menor de Ben) es muy parecido a su papá. Ella trata a todos sus hijos como suyos, respetando el hecho de que Jennifer Garner es su mamá. Ben y JLo volvieron a la vida del otro con una prole llena de niños, y están sumamente bendecidos porque todos son niños muy buenos. Se están enfocando en criarlos para ser buenos adultos y ahora que son una familia de cinco, es suficiente para todos".