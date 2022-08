Lady Di: 33 famosos que conocieron a la princesa Diana (fotos históricas)

La "princesa del pueblo" era tan querida para su comunidad como para el mundo de Hollywood y el entretenimiento. Diana tenía gran influencia a donde quiera que fuese, y claramente todos querían conocerla.

Aunque las celebridades deben seguir un par de reglas al encontrarse con un miembro de la realeza, esto no fue impedimento en que figuras como Duran Duran, Michael Jackson, Kate Moss y más famosos saludaran cara a cara a la princesa Diana —algunos incluso llegaron a formar una buena amistad con la royal, como Elton John.

1) Princesa Diana y Elizabeth Taylor (1982)

getty

Di saludando a la actriz Elizabeth Taylor después de que ésta interpretara The Little Foxes, aún usando ese atuendo victoriano.

2) Princesa Diana y Phil Collins (1984)

getty

Phil Collins le mandó al pequeño príncipe William una chamarra de lentejuelas con su madre, la princesa de Gales.

3) La princesa Diana y John Travolta (1985)

getty

Cómo olvidar cuando John Travolta bailó con la princesa Diana en la Casa Blanca durante una cena de estado, ¡y esta imagen dio la vuelta al mundo!

4) Princesa Diana y Michael Douglas (1988)

getty

La princesa Diana asistió a la premiere de Wall Street en los ochenta y ahí conoció al galán actor americano Michael Douglas.

5) Princesa Diana y Neil Diamond

getty

La princesa Diana saludando al cantante Neil Diamond y su esposa Marcia en un concierto de caridad.

6) Duran Duran y la princesa Diana (1983)

getty

Diana saludando de mano a John Taylor mientras Simon Le Bon y Andy Taylor están a su lado. ¿Cuál crees que haya sido la canción de Duran Duran preferida de Lady Di?

7) La princesa Diana y Michael Jackson (1988)

getty

La princesa de Gales conociendo a Michael Jackson en el backstage del Wemblet Stadium en Londres después de un concierto que dio el cantante para la organización de Diana.

8) Princesa Diana y Nancy Reagan (1985)

getty

La princesa Diana con la primera dama Nancy Reagan durante una visita a Washington D.C.

9, 10 y 11) Diana con Uma Thurman, John Malkovich y Glenn Close

getty

La princesa Diana en la premiere de 'Dangerous Liaisons', del director Stephen Frears, protagonizada por Uma Thurman, John Malkovich y Glenn Close.

12 y 13) Meg Ryan y Billy Crystal con la princesa Diana (1989)

getty

Lady Di asistió a la premiere de 'When Harry met Sally' y conoció a sus protagonistas, Meg Ryan y Billy Crystal; Di usó un vestido rojo de chiffon bordado en diseño de tartán con detalles dorados de Lam.

14) La princesa Diana y los Bee Gees

getty

Diana saludando a los Bee Gees en Londres en 1989 —a Robin, Maurice y Barry Gibb. ¿Crees que a Diana le gustaba mucho la música disco?

15) Liza Minelli y la princesa Diana (1991)

getty

La princesa Diana se sentó con Liza Minelli en una fiesta para la premiere de 'Stepping Out', misma en la que Liza actuó al lado de Julie Waters.

16) Sean Connery y la princesa Diana (1990)

Getty

El actor Sean Connery y su esposa Micheline conocieron a Lady Di en la premiere de 'The Hunt For Red October' en Londres. Diana usó un vestido de gala color verde de Catherine Walker.

17) Princesa Diana y Tina Turner (1986)

getty

Diana conoció a Tina Turner en un concierto y nos regalaron esta icónica foto. ¡Hora de cantar a dueto What's Love Got to Do!

18) Princesa Diana y Lillian Gish (1987)

getty

Diana brilló con un vestido azul celeste de chifón de Catherine Walker durante el Festival de Cannes de 1987; Lady Di saludó a Lillian Gish, conocida como "la primera dama del cine americano".

19) Princesa Diana y Lionel Richie (1987)

getty

Lionel Richie le dio un tierno regalo a Diana cuando la conoció: dos chamarras de cuero para sus hijos, los príncipes William y Harry.

20) Bryan Adams y la princesa Diana

getty

El intérprete de Summer of 69 y Heaven, actualmente de 62 años, conoció a la princesa Diana durante el tour de la royal por Canadá.

21 y 22) Charlie Watts.y Billy Wyman con la princesa Diana (1983)

getty

Diana contó un chiste al ya fallecido baterista de los Rolling Stones, Charlie Watts, durante un concierto en el Albert Hall de Londres; el guitarrista que años después dejó a la banda, Bill Wyman, también estaba presente.

22) Roger Moore y la princesa Diana (1983)

getty

Este agente 007 murió a los 89 años debido a un cáncer, pero pudo conocer en persona a la princesa Diana en la premiere de 'Octopussy'.

23 y 24) Tom Cruise y Nicole Kidman con la princesa Diana (1992)

getty

Diana saludando a los actores Tom Cruise y Nicole Kidman en la premiere de 'Far and Away'. Pocos años después, ambos como pareja, asistieron al funeral de Lady Di.

25) Princesa Diana y Robin Williams

getty

¿Recuerdas la película 'Hook'? En la premiere de esta la princesa Diana saludó al actor Robin Williams, quien tristemente se quitó la vida en 2014.

26) Princesa Diana y Barbra Streisand (1992)

getty

La princesa de Gales llegó a la premiere de 'The Prince of Tides' usando un vestido azul zafiro con gargantilla de perlas; aquí conoció a la cantante Barbra Streisand.

27) Princesa Diana y Clint Eastwood (1993)

getty

El actor Clint Eastwood, actualmente de 92 años, conoció a la princesa Diana en la premiere de 'Fugitive'.

28) David Bowie y la princesa Diana (1993)

getty

David Bowie, el rey del vinilo en Reino Unido, saludando a la princesa Diana en un concierto para conmemorar el Día Mundial de la Lucha contra el Sida.

29) George Michael y la princesa Diana (1993)

getty

Y en el mismo concierto, George Michael (quién murió en 2016) conoció a Diana y se volvieron buenos amigos poco tiempo después —al grado en que, según People, Di le llamaba por teléfono con relativa frecuencia—.

30) Tom Hanks y la princesa Diana (1995)

getty

Tom Hanks y su esposa Rita Wilson con la princesa Diana en la premiere de 'Apollo 13'. La pareja también asistió al funeral de Lady Di años después.

31) Princesa Diana y Tony Bennett (1996)

getty

La princesa de Gales saludando al cantante Tony Bennet en el Field Museum de Historia Natural de Chicago, usando un hermoso vestido morado de Versace.

32) Hillary Clinton y la princesa Diana (1996)

getty

Hillary Clinton y Diana en la Casa Blanca, un año antes de que la princesa falleciera. A Hillary le mandaron una invitación personalizada para el funeral de Lady Di: "Es deseo de la familia Spencer y de la familia real británica que Mrs. Hillary Clinton reciba una invitación especial debido a su estrecha relación personal con la princesa de Gales".

33) Elton John y la princesa Diana

getty

Fue tal la cercanía de Elton con Diana, que pudo cantar en el funeral en memoria de la fallecida royal.