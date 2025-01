Las mejores frases de amor escritas por Leo Dan

El famoso cantante y compositor argentino, Leo Dan, murió a los 82 años. El artista falleció durante la mañana de este miércoles 1° de enero, tal como lo compartió su propia familia a a través de las redes sociales.

“Esta mañana nuestro amado Leo Dan dejó su cuerpo en paz y junto al amor de su familia. Así, volvió a la luz pura de su Padre Celestial, para guiarnos y cuidarnos desde el infinito”, afirmó el breve comunicado publicado en las redes sociales del artista.

Con una discografía que supera los 70 álbumes y un catálogo de más de 1,500 composiciones, Dan se posicionó como una figura fundamental en la industria musical de América Latina. En su discografía logró fusionar diferentes géneros musicales, desde la balada hasta la ranchera. Entre sus canciones más populares se encuentran “Cómo te extraño mi amor”, “Te he prometido”, “Esa pared”, y “Mary es mi amor”.

Atendiendo el mensaje compartido por la familia del cantante: “Invitamos a todos los que formaron parte de su historia y que fueron tocados por su legado, a celebrar su amor, su música y su vida”, recordamos algunas de las frases de amor que inmortalizó en sus canciones.

Las mejores frases de amor de Leo Dan

“Una vez se da el corazón y lo demás es solo ilusión”.

- “Sólo una vez”

“Tal vez ya no recuerdes que yo fui el primero que te besó en la boca hasta hacerte soñar”.

- “El amor y la felicidad”

“Cómo te extraño, mi amor, por qué será; me falta todo en la vida si no estás”.

- “Amor divino”

“Si la vida te puso por algo en mi camino, deja que mi cariño sea tuyo y nada más”.

- “El amor y la felicidad”

“Las horas más lindas las paso contigo”.

- “Pídeme la luna”

“Mañana será otro día, quiero volverlo a vivir, tratando poquito a poco, de pensar menos en ti”.

- “Siempre estoy pensando en ella”

“Demos un corte a todo y empecemos mañana un nuevo amanecer”.

- Cómo poder saber si te amo

“Si recordaras tu primera sonrisa hacia mí, estoy tan seguro que te encontrarías con tu verdadero amor, como yo lo encontré yo en ti”.

- “Te he prometido”

“Siempre estoy, buscando en las cosas, un poco de ti”.

- “Siempre estoy pensando en ella”

“Pídeme la luna y te la bajaré, pídeme una estrella y hasta allá me iré”.

- Pídeme la luna

Aunque la causa exacta de su muerte no ha sido confirmada oficialmente, se sabe que enfrentaba problemas de salud crónicos, incluyendo diabetes e hipertensión, los cuales se agravaron con el tiempo y su avanzada edad. A pesar de sus problemas de salud, el compositor continuó activo en la música hasta sus últimos días, agradeciendo a sus fans por su apoyo y compartiendo su amor en cada frase.