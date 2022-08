Qué fue de la única hija que tuvieron Elvis y Priscilla Presley

Originalmente publicada el 05/08/2022. Nadie dijo que ser hijo de famosos y estar en el ojo público sería tarea sencilla, y más si tu papá fue el rey del rock and roll. Elvis Presley solo tuvo una niña con su esposa Priscilla, y es Lisa Marie Presley, quien es la heredera del legado musical y del mundo del entretenimiento que dejó su padre.

¿Quién es Lisa Marie Presley?

Lisa Marie nació el 1 de febrero de 1968, sus papás fueron el icónico cantante Elvis y la actriz Priscilla Presley —llegó a este mundo nueve meses después de que la pareja se casara.

getty

Cuando tenía 4 años, sus papás se divorciaron y vivió con su mamá en Los Ángeles con visitas frecuentes a Memphis, Tennesse para ver a su papá. Lamentablemente, tenía 9 años cuando Elvis murió, y Prsicilla comenzó casi de inmediato una relación con el actor Michael Edwards, quien abusaría de Lisa Marie entre sus 12 y 15 años.

getty

¿Cuántas veces se casó Lisa Marie Presley, la hija de Elvis?

Lisa Marie se ha casado cuatro veces, y cada uno tuvo un turbulento divorcio —la vida romántica de la hija de Elvis tuvo potencial para los titulares escandalosos.

Su primer matrimonio fue a los 20 años con el músico Danny Keough; solo nueve personas atendieron a la íntima boda en la Iglesia de Cienciología en West Hollywood. Fueron marido y mujer por seis años hasta que se divorciaron en 1994. Juntos tuvieron dos hijos: Danielle Riley Keough (33) y Benjamin Storm Keough (quien murió a los 27 años por suicidio en 2020).

getty

Tan solo veinte días después de finalizar con Danny, Lisa Marie se casó con Michael Jackson —había una diferencia de edad de 10 años entre ellos. Presuntamente la primera vez que Lisa conoció a Michael fue de niña, con los Jackson 5, pero su relación "formal y adulta" inició en 1992.

En este libro biográfico del rey del pop, Lisa Marie dio una declaración sobre su relación, misma de la que Michael Jackson dependía emocionalmente. "Yo creía que él no hacía nada malo, y que lo acusaban falsamente, y sí, caí rendida por él. Quería salvarlo. Sentí que podía hacerlo".

getty

No pasó mucho y en 1996 firmaron el divorcio. En una entrevista con Oprah Winfrey, Lisa Marie habló de su decepción y lo lastimada que quedó por su ex esposo: "éramos muy unidos, y de repente, en algún punto, me empujó fuera. Hubo un punto en el matrimonio en que él debía tomar una decisión, eran las drogas y las malas influencias, o yo. Y me sacó".

Después de Michael Jackson, se comprometió con el músico John Oszajca, pero rompieron la relación, y su tercer esposo fue Nicolas Cage, a quien conoció en una fiesta. Presley y Cage se casaron en agosto 2002, pero el actor documentó el divorcio en noviembre del mismo año y se concretó en 2004.

getty

En entrevista con Larry King en 2003, vía Pop Culture, Lisa Marie reflexionó sobre esta efímera relación: "se veía muy atractiva, como que éramos iguales, con situaciones similares e historiales similares. Así que conectamos, tuvimos una gran conexión. Los dos éramos, por así decirlo, espíritus gitanos, ya sabes, piratas tiránicos".

Su cuarto matrimonio fue con el músico Michael Lockwood; se casaron en 2006 en una ceremonia tradicional japonesa y tuvieron gemelas: Harper Vivienne Ann Lockwood y Finley Aaron Love Lockwood. Pero después de 10 años casados, Presley pidió el divorcio y éste se finalizó apenas en 2021.

getty

¿A qué se dedica Lisa Marie Presley?

La hija de Elvis Presley ha sido reconocida más que nada por su carrera musical; tiene tres álbumes, To Whom May Concern (2003, con certificación de oro), Now What (2005) y Storm & Grace (2012). Además ha estado en numerosos trabajos caritativos y se ha pronunciado por las causas de VIH.

Lo más reciente que se sabe, según The Sun en 2019, es que tenía un valor neto de $300 millones de dólares, pero ahora tiene un activo negativo de -16 millones debido a problemas con los bienes Presley que heredó a los 25 años.

getty

Pasó de vivir en Los Ángeles a Sussex del Este en Inglaterra porque "se sentía atrapada como en una pecera" con tantos turistas pasando por su casa. Después vendió la villa de Sussex para regresar a California, específicamente en la ciudad de Calabasas.

instagram

Después del hit de la película Elvis, con Austin Butler, Lisa Marie dejó en claro lo maravillada que quedó con la interpretación del actor y la forma en que se llevó a cabo la historia. "Absolutamente exquisita. Austin Butler canalizó y caracterizó el corazón y alma de mi padre de forma maravillosa. En mi humilde opinión, su actuación no tiene precedentes y lo hizo con precisión y respeto. Si no gana un Oscar por esto, me enfureceré", bromeó, vía Variety.