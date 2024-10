¿Meghan Markle publicará un libro con sus memorias como el príncipe Harry? Esto es todo lo que se sabe

Meghan Markle y el príncipe Harry forman una de las parejas reales más mediáticas, por lo que no es raro que cada paso que den o decisiones que tomen generan opiniones encontradas.

Como cuando el príncipe Harry decidió publicar sus memorias a través del libro ‘Spare’, en donde reveló cómo fue su inferencia y su juventud dentro de la familia real británica, y otros aspectos que no dejaron muy contenta a la monarquía y esto podría haber acrecentado la distancia que hay entre el hijo de Lady Di y su familia.

Por tal motivo, muchas personas se preguntan si en algún momento Meghan Markle publicará un libro con sus propias memorias y experiencias con los miembros de la familia real británica.

Meghan Markle podría publicar sus memorias Getty Images

¿Meghan Markle publicará un libro de memorias?

Al respecto el diario Express del Reino Unido afirmó que “ha decidido estratégicamente abstenerse de seguir los pasos del Príncipe Harry y publicar sus propias memorias reveladoras por una razón clave”.

Pero, ¿qué es lo que motivaría a Meghan Markle a no compartir sus vivencias? Al respecto el medio citado también informó que “la duquesa de Sussex puede estar esperando el momento oportuno para publicar su propio libro revelador por una razón: cualquier biografía autorizada podría hacerle ganar decenas de millones de dólares”.

Por su cuenta, el medio Closer online aseguró que por ahora las casas editoriales estarían dispuestas a pagar cifras muy elevadas por esta memorias: “Estamos hablando de decenas de millones por su biografía autorizada; llegará un punto en el que no podrá decir que no. La ames o la odies, no se puede negar que tiene una visión de la realeza que nadie más puede compartir”, publicó el medio citado.

Así que tal vez solo sea cuestión de tiempo para que podamos conocer las verdades que Meghan Markle todavía no ha compartido con el resto del mundo.