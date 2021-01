2010-2020: Un recorrido por los inolvidables momentos de la moda

Hacemos un recuento de lo que sucedió en el mundo de la moda en 10 años. Cómo trascendió el estilo de 2010 a 2020.

Haz un recorrido por los elementos de estilo que dieron vida a una controversial etapa que se encuentra por terminar. En el último lustro, se desataron una serie de revoluciones que terminaron por transformar la manera en que concebimos, percibimos, consumimos, usamos y reusamos la moda.

También aprendimos a desprendernos de lo que no nos hace feliz (bajo la filosofía de Marie Kondo). Le dimos valor a los prendas por cómo y con qué están confeccionadas, y encontramos en lo vintage un universo de tesoros. Además, con la nueva normalidad, el cubrebocas ya es un elemento básico y mantenemos una prudente distancia interpersonal que ha hecho del uso del perfume una experiencia 100% íntima.

2010. Tono del año: Turquesa

En la calle: Skinny jeans, chamarra de cuero y un par de tacones eran la fórmula infalible para verte casual y estilizada, una mezcla afortunada que aún es perfecta.

El bolso: El modelo Luggage debutó en 2010, cuando la directora creativa Phoebe Philo renovó el estilo de Céline. Desde Fergie hasta Lily Allen se rindieron ante esta pieza.

Sobre la pasarela: El vestido con impresos digitales, clave en la penúltima colección diseñada por McQueen, fue el motivo it del año, inspirando a más firmas.

2011. Tono del año: Madreselva

En la calle: Fue el año de las piernas infinitas, efecto conseguido con minifaldas globo o shorts con pinzas y ankle boots. También brilló la explosión de colores.

Sobre la pasarela: Vimos desfilar jeans de distintos tonos, elementos étnicos y tuxedos. Pero los prints frutales y florales de Prada enamoraron a las editoras de moda e influencers.

El bolso: En la colección otoño/Invierno 2011/12 de Chanel surgió el Boy Bag. Lagerfeld lo creó en honor al primer amor de Coco.

2012. Tono del año: Tangerine Tango

En la calle: Los influencers hicieron de un suéter bordado de Kenzo, la prenda del momento. Pero además el péplum (especie de holán a la altura de la cintura) fue un elemento clave.

El bolso: Antigona es una creación de Riccardo Tisci para Givenchy, fue lanzado en 2011 y para el siguente año no había celeb que no lo llevara. Olivia Palermo o Miranda Kerr lo mostraron como bolso it.

Sobre la pasarela: La tendencia athleisure (mezcla de athletic y leisure) predominó en la colección primaveral de Isabel Marant. Así, las prendas deportivas pasaron del gimnasio a la calle ¡y a las oficinas!

2013. Tono del año: Esmeralda

En la calle: Matices metálicos en prendas de día, faldas holgadas, bolsos tipo cartera y mezclilla sobre mezclilla fueron algunas de las tendencias. Pero las botas de caña alta se coronaron como una de las más atractivas.

El bolso: Diseñado por Hedi Slimane para Saint Laurent, el modelo Sac de Jour se volvió en el favorito de Rachel Zoe, Reese Witherspoon y Jessica Alba, entre otras.

Sobre la pasarela: Una refrescante versión al traje se vio en el desfile de Tory Burch, así como en los de Helmut Lang y Michael Kors. Los shorts con blazers y chamarras fueron un must.

2014. Tono del año: Orquídea radiante

El bolso: Para rendir tributo al legado de Louis Vuitton, Nicolas Ghesquière creó el Petite Malle, un minibaúl que se puede llevar como bolso de mano o bandolera. Su flechazo a los editores de moda fue inmediato.

En la calle: El estampado de rayas horizontales y verticales fue un básico. También destacaron las prendas de influencia militar y plataformas.

Sobre la pasarela: Jeremy Scott y su original sentido del humor unió al fast food con la high fashion, el resultado fue una colección cargada de referentes de cultura pop.

2015. Tono del año: Marsala

En la calle: Sobresalieron las bomber jackets, las cuales pasaron del estilo preppy a uno más estilizado, incluso en seda con detalles florales.

El bolso: Loewe lanzó el modelo Puzzle, diseño de Jonathan Anderson, y muy pronto esta pieza adquirió la fama de icono.

Sobre la pasarela: Una brisa bohemia recorrió las colecciones primaverales con prendas holgadas, estampados contrastantes y una vibra setentera (como muestra Dries van Noten).

2016. Tonos del año: Rose Quartz

En la calle: El faux fur se hizo presente en las principales capitales del mundo. Además, abundaron los trajes sastre, gabardinas, batas y coordinados tipo pijama.

El bolso: Alessandro Michele tomó la dirección creativa de Gucci e, inspirado en los archivos de la casa, lanzó el ahora icónico bolso Marmont.

Sobre la pasarela: La lencería se puso de moda y las responsables fueron firmas como Burberry Prorsum, Céline, Balenciaga y Givenchy.

2017. Tono del año: Greenery

En la calle: Mangas acampanadas, corsés y chunky sneakers se apoderaron de la moda, usados en un mismo outfit o por separado. También vimos pantalones con rayas laterales.

El bolso: ¿Es un accesorio? ¿Es una joya? Es ambos. Chloé presentó el modelo Nile Bracelet como parte de su colección Primavera-Verano 2017.

Sobre la pasarela: En las presentaciones hubo un elemento en común: vestidos blancos. Una vibra nupcial que podría ser llevada al altar, pero que fue diseñada para llegar a cualquier lugar.

2018. Tono del año: Ultra-Violet

En la calle: Los prints de puntos vivieron un momento de auge, compartiendo espacio con el de franjas; ambos en versiones amplificadas.

El bolso Este diminuto modelo fue la creación del año, mide 12 x 6 centímetros, se llama Le Chiquito, es de Jacquemus y no hay influencer que no haya posado con uno.

Sobre la pasarela: Cero cuadrada, la original forma de coordinar estampados de cuadros se volvió una constante en Fendi, entre otras. También triunfaron las prendas plásticas.

2019. Tono del año: Living Coral

En la calle: Sobre la jungla de cemento se hicieron presentes los estampados de inspiración animal, combinados en un mismo look.

El bolso: Una de las primeras creaciones de Daniel Lee para Bottega Veneta fue The Pouch, un clutch oversize que cautivó a los amantes de la moda.

Sobre la pasarela: Las prendas de crochet también fueron clave en las colecciones de Self-Portrait, Michael Kors, Rodarte, Carolina Herrera y Missoni.

2020. Tono del año: Classic Blue

En la calle: Aunque el street style se transformó en estilo hogareño, se llegaron a ver atractivas tendencias: regresaron las bermudas y los vestidos XXL.

El bolso: Balloon fue el modelo estrella del desfile de Loewe de primavera. Con él, la firma mostró su experiencia en marroquinería al incorporar dos tipos de piel.

Sobre la pasarela: Inusual en primavera, el cuero fue uno de los materiales más codiciados. Estuvo presente en las propuestas de Marni, Coach y Prada, entre otras.

Por: Beatriz Velasco