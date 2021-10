En los últimos meses, el nombre de la mexicana ha causado revuelo en las redes sociales. Hoy te mostramos los 24 looks de alfombra roja de Yalitza Aparicio.

La joven originaria de la Heroica Ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca, México, participó en la cinta Roma, la última película de Alfonso Cuarón.

Gracias a esto logró ser nominada a Mejor Actriz para los premios Oscar

Yalitza se perfila no sólo como una potencial ganadora del Oscar, sino como una nueva promesa en México y en Hollywood, tras recibir el premio de “Nueva Actriz de Hollywood” en los Hollywood Films.

Lamentablemente, su paso por las más importantes alfombras rojas ha sido opacado por las críticas respecto a su imagen.

Es por eso que te traemos una recopilación de sus mejores looks para que no quede duda que, además de poseer un talento nato, su belleza es inigualable.

Su nominación en la categoría de Mejor Actriz, que la convierte en la primera mexicana en recibir ese honor tras Salma Hayek, la ha colocado automáticamente en el punto de mira de estudios y productores. Aunque muchos intérpretes aprovecharían su tirón actual para firmar nuevos proyectos de cara al futuro, por ahora ella prefiere esperar un poco y barajar todas las opciones antes de tomar la decisión adecuada.

“He tenido muchas ofertas”, reconoció ella ahora en una conversación con el portal ET Online, “pero por culpa del momento que estoy viviendo no he podido comprometerme con nada en concreto porque quiero estar segura de que podré centrarme en ello”.