¿Cabello corto? Tres cortes que siempre harán ver bien a las mujeres maduras

¿Buscas inspiración para un cambio? Estos son los referentes para actualizar tu estilo con base en el cabello corto, modelos que pautan el mejor estilo de las mujeres maduras.

Sí, este es el corte de cabello de Penélope Cruz que más rejuvenece a las mujeres, pero si prefieres el cabello corto, hay tres opciones infalibles. Sin importar el modelo que prefieras, asegúrate de cuidar bien de tu melena acorde con el tono de cabello que lleves y no dejes de lado los exfoliantes, pues son grandes aliados contra la caída de pelo y lo mantienen hidratado.

RECOMENDADO: Aprende cómo cepillar tu cabello correctamente, ¿mojado o en seco?

Aquí los 3 cortes de cabello corto que siempre harán ver bien a las mujeres maduras.

1) FLOB

Aunque su nombre es cero favorecedor, el corte lo vale. Se trata de una versión del lob (long bob), pero lacia (flat). Entendiendo estos puntos clave, nos saltamos la descripción para ir directo a quién lo usa y el porqué lo amarás. Lo puso en el radar la actriz Rosamund Pike, en I Care a Lot, y la razón por la que comenzaron a replicarlo es porque resalta las facciones y potencializa la estructura ósea. Si tienes mentón definido, nariz recta o pómulos pronunciados, éste es tu look.

2) LOB

La razón de que el bob que creció y roza los hombros se mantenga a la cabeza de las tendencias es porque funciona en cabelleras lacias, quebradas o con ondas. Además, puede modificarse para favorecer a cualquier tipo de cara. Por ejemplo, para las redondas es recomendable aumentar el desnivel entre la parte trasera y delantera; mientras que a las alargadas les favorece llevarlo de raya en medio y jugar con las ondas.

3) PIXIE

Charlene de Mónaco lo llevó al extremo. Pero una versión más favorecedora es la de Charlize Theron. Aunque no te confundas, que sea corto no significa que merezca menos cuidados, sobre todo en el tema de volumen. Si tus facciones son angulosas, esta opción te conviene. Como plus, tu cuello se verá más estilizado. Para darle un toque moderno pide que te dejen el flequillo largo.

SIGUE LEYENDO:

Los mejores colores de tinte para cabello en mujeres con más de 40 años

Beneficios del romero para el cabello: pérdida de pelo, pintar las canas y más

Este gran mullet rizado de Cardi B es excusa suficiente para intentar un nuevo corte de cabello