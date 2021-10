50 años del Bone Cuff en 2020, el diseño ‘timeless’ de Elsa Peretti más anhelado

Cuando Elsa Peretti creó el brazalete de plata que curveaba divinamente la muñeca y marcaba el hueso, el mundo de la joyería nunca fue igual.

Las formas y curvas de los diseños de Elsa Peretti eran bellas y de una sensualidad maravillosa. Sutiles, minimalistas y a la vez cargadas de una gran emoción, por lo que la joyería Tiffany & Co. reconoció su talento. Y así nacieron icónicas piezas que la lanzaron a la fama internacional.

Recuerdo bien cuando la guapa italiana, que ya había conocido en fiestas neoyorquinas, llegó a Tiffany en 1974. Siendo la primera vez que la famosa firma comercializaba diseños de plata.

Y la entrevista que entonces realicé en Vanidades la titulé muy apropiadamente “Desayuno en Tiffany con Elsa Peretti”. Fue una conversación encantadora con la simpática exmodelo que, aunque proyectaba una imagen de gran diva (alta, de pelo negro y corto, gafas enormes y gestos dramáticos), como buena italiana al fin, resultó ser cálida, amistosa y maravillosamente genuina.

(Foto: Getty Images)

Elsa, quien este año cumplió 80 años y sigue diseñando, me contó que hacía sus joyas con artesanos en Sant Martí Vell, un pequeño pueblo cercano a Barcelona. Y así como le inspiraba la forma de un frijol, también lo hacía la de una ánfora, una serpiente, la espuela de una montura de equitación, un corazón medio chueco o una cascada de pequeños diamantes que llamó Diamonds by the Yard (Diamantes por la yarda).

Sus diseños fueron un éxito inmediato y todas soñábamos con ellos. Así que no pude resistir comprar el colgante de ánfora y otro de un corazón (Open Heart), que se movía divertido de lado a lado. Y un pequeñito Diamond by the Yard (con un solo brillante), que regalé a mi hija.

Pero debemos recordar que años antes, desde 1969 (y cuando creó en 1970 su Bone Cuff), la Peretti ya trabajaba por su cuenta para amigos diseñadores, como Giorgio Sant’Angelo y Halston, quienes le habían creado joyas a Liza Minnelli. Y había recibido en 1971 el Coty American Fashion Critics’ Award for Jewelry. E

stos éxitos en el mundo de la moda en Nueva York le trajeron el gran contrato con Tiffany, y el resto es historia.

(Foto: Getty Images)

Medio siglo y grandes diseños

En 2020, para celebrar el L aniversario del Bone Cuff, Tiffany& Co. ha creado una nueva versión del mismo en cobre ¡y en vibrantes colores! Rojos, verdes, azul cobalto… Ideales para las miles de jóvenes clientas japonesas que, generación tras generación, han sido fieles seguidoras de la Peretti. Un fenómeno que realmente llama la atención.

(Foto: Getty Images)

Sus diseños, que incluyen adornos decorativos en laca, porcelana y cristal, y hasta cucharitas de plata para niños recién nacidos, son grandes bestsellers y tan pioneros, que forman parte de las colecciones de los museos Británico, el de Bellas Artes de Boston y el de Houston. No cabe duda que el estilo timeless que Elsa creó, dejó una huella.

Por: Mari Rodríguez Ichaso