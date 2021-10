7 tips para unas manos perfectas

1. LIMPIEZA ANTE TODO

Se vale no ser fan del manicure y cultivar el look al natural, es decir, sin esmalte alguno. Pero resulta imperdonable tenerlas desprolijas, rotas, demasiado largas y… ¡sucias! Si tu profesión involucra de alguna manera la manipulación de sustancias grasas, tierra, pintura o polvo, es muy probable que no alcance con tu ducha diaria para tener las uñas impolutas. Así que, al mejor estilo “cirujano que va a entrar al quirófano”, ten siempre a mano un cepillito de cerdas gruesas y duras para darles una limpieza a fondo con agua y jabón. Y debido a que este procedimiento puede resecar y hasta descamar la piel, al finalizar masajea manos, uñas y cutículas con alguna crema hidratante.