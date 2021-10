‘Ratched’ y una lustrosa influencia de la moda de los años 40 y 50

Ratched, la serie de Netflix, trae de vuelta la icónica moda de los años 40 y 50 con un toque extra para hacerla única y totalmente fashion.

Ratched es maligna, cautivadora, ingeniosa y un tanto morbosa. La nueva serie de terror psicológico de Netflix, —creada por Evan Romansky, producida por Ryan Murphy y protagonizada por Sarah Paulson, ha dado mucho de qué hablar. Puede ser la trama de suspenso que recorre la historia de una pérfida enfermera, pero un elemento que habla por sí solo es el vestuario. A lo largo de una serie situada en 1947, se le da notoriedad a los elementos de la moda de los años 40 y 50 con toques estrafalarios y altamente elegantes. Si bien lo retro ha recobrado un segundo aire, Ratched y su protagonista, la enfermera Mildred Ratched, aceleraron el proceso para dar en cuenta que el estilo no conoce los finales de temporada.

No te pierdas: RATCHED: LA ENFERMERA REAL EN LA QUE SE BASA LA SERIE DE NETFLIX

Vestidos, la pieza elemental cuyo papel tiene colores ilimitados

Las encargadas del vestuario de Ratched son Lou Eyrich y Rebecca Guzzi. Lou ha sido reconocida por su trabajo en Glee y American Horror Story, mientras que Rebecca es galardonada del Primetime Creative Arts Emmy por Outstanding Contemporary Costumes. En entrevista para Hollywood Reporter, ambas mencionaron la inspiración en Dior y Hitchock para los diseños de la nueva serie.

El glamour de los años cuarenta es un estilo vintage y femenino, al mismo tiempo. La silueta de la mujer sobresale en vestidos entallados, pero se agrega volumen con capas, o gabardinas. La longitud va por debajo de la rodilla y hay todo tipo de escotes.

(Foto: Netflix)

La enfermera Mildred Ratched está basada en la novela de 1962 One Flew Over the Cuckoo’s Nest, de Ken Kesey. En la serie, Mildred, la jefa de enfermería Betsy Bucket (Judy Davis) y el resto de enfermeras llevan un uniforme color aqua, prácticamente entremezclado con más verde que azul. En entrevista con Refinery29, las diseñadoras declararon: «Elegimos diferentes tonalidades para distinguir jerarquías. Los tonos más claros son para asistentes, contra los tonos más saturados».

El juego de las capas y accesorios

En esta misma entrevista, Eyrich comentó que «para accesorios, dábamos primero con el traje y la silueta y luego simplemente haríamos estallar los colores juntos». Uno de los primeros conjuntos que vio la luz en Ratched fue el vestido azul marino con guantes y zapatos color verde. La capa del mismo tono del vestido tiene discretos botones en los hombros, estilo militar, y un broche color jade.

(Foto: Netflix)

Otro juego a dos piezas icónico para Mildred Ratched salió en el primer episodio. El conjunto color amarillo yema combinaba con el sombrero del mismo tono, mientras resaltan sobriamente los guantes café y un doble collar de perlas.

(Foto: Netflix)

No te pierdas: 7 Tendencias clave para mujeres en sus 30’s

Todo tipo de telas para todo tipo de personajes

El dinamismo en cada prenda guarda la personalidad de sus personajes. Sharon Stone en el papel de Leonor Osgood no solo porta un mono como parte de su guardarropa, sino que usa trajes de seda, abrigos de piel y vestidos de alta costura. Del otro lado de la moneda, está Gwendolyn Briggs (Cynthia Nixon), secretaria de prensa del gobernador, luciendo sacos con faldas y añadiendo sencillos pero refinados tocados.

(Foto: Netflix)



Harper’s Bazaar Arabia charló con las dos diseñadoras y entre las declaraciones mencionaron que los outfits de Mildred fuera de la jornada laboral son «femeninos y un tanto rígidos. Hay una armadura de protección en su vestimenta mientras ejecuta discretamente sus planes siniestros a lo largo de la serie».

No te pierdas: 7 Piezas que le darán un toque retro a tu look

Sitios como Independent ya empiezan a proponer disfraces de Halloween de Ratched. Y aunque recrear los trajes de los cuarenta no es novedad, sería buena idea poner en vista esta serie tan trendy. ¿Qué te parece el estilo de Mildred Ratched?