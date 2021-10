Accesorios que han vuelto para quedarse

Lo que todas buscamos es resaltar nuestro cabello y enmarcar el rostro con unos lindos pendientes, sin embrago, muchas veces estamos contrarreloj y requerimos de un peinado que no demande mucho de nuestro tiempo antes de salir de casa.

Ya sea con una cabellera larga o un corte lob, con estos accesorios lograrás darle un plus a un look sencillo. ¡Han vuelto de tu infancia para quedarse!

Hairclips

Sí, este accesorio que hace años que no veíamos ha vuelto y no sólo lo dice tu feed de Instagram, sino también los diseñadores de firmas reconocidas los han traído para sus últimas pasarelas. Exacto, se tratan de los hairclips o bodypins. No importa cuántos lleves, ya sea con el cabello suelto o amarrado, lo importante es que estos tengan cristales o perlas.

(Fotos: Getty Images)

Listón de terciopelo

Si tienes poco tiempo y lo que buscas es un peinado rápido, pero nice, un listón en moño será tu compañero ideal para cualquier ocasión, siempre y cuando sea de un color brillante o de efecto terciopelo.

Bucket hat

Sí, los diseñadores han acertado una vez más, y esta temporada nos dicen que los bucket hat son un must en tu armario, así que corre y busca uno, porque demás de protegerte del sol será el complemento ideal para tu outfit.

Diadema XL

¡A lo Blair Waldorf! Si siempre amaste el estilo de ‘Queen B’ es tu momento de brillar como ella y darle protagonismo a tu cabeza con este lindo accesorio. Busca una que lleve cristales o perlas, recuerda que ¡más es más!

Aretes XL

¡Dile sí a los aretes XL! Úsalos con prendas en tonos neutros, ponytail y un makeup no makeup para que estos sean el centro de atención.

Por: Redacción Vanidades / Foto: Getty Images