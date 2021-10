Su nombre no solo suena por ser conocida como modelo de tallas grandes, sino porque también enarbola una lucha por liberar la opresión sobre los cuerpos perferctos.

Quizá no fue la primera modelo curvy, pero sí la más reconocida al ser portavoz de un sector descuidado por la moda: las mujeres de talla grande.

En 2016, Ashley Graham hizo historia al ser la primera plus size en protagonizar la icónica portada de trajes de baño de la revista Sports Illustrated, y un año después lanzó su libro A New Model: What Confidence, Beauty, and Power Really Look Like, en el que cuenta acerca de diversos aspectos, desde cómo le incomodaba su aspecto físico (no tanto por su percepción, sino como la trataron) hasta el momento en que fue descubierta.

La modelo se casó en 2010 con el camarógrafo Justin Ervin, en agosto de 2019 anunció su primer embarazo y el bebé nació el 18 de enero de 2020.

Durante esos nueve meses de gestación, Ashley estuvo documentando los cambios que estaba sufriendo su cuerpo y con mucho orgullo mostró los kilos que había ganado, así cómo llegó a publicar fotos sin ropa.

Tras dar a luz, también mostró cómo había quedado su cuerpo marcado por las estrías. Este hecho, así como los anteriores, fue celebrado por miles de mujeres alrededor del mundo.

Ashley Graham, la modelo “plus size” que ha redefindo el concepto de la moda y la belleza

Ahora, seis meses después de haber dado a luz, Graham se volvió a mostrar sin retoques para dejar al descubierto sus estrías post parto, esto con motivo de su última campaña publicitaria.

La modelo dio una muestra de la sesión de fotos para dicha campaña, que pertenece a su propia firma de trajes de baño, Swimsuits For All, que ella misma protagoniza y la cual tiene como objetivo mostrar que los trajes de baño de dos piezas lucen bien en cualquier tipo de cuerpo. En las imágenes se puede ver a Ashley luciendo dos de sus conjuntos, uno es bikini morado con estampado floral y el otro es negro con top de animal print.

“Algunas cosas que me encantan: ¡un lindo traje de baño y una sesión de fotos en el patio trasero con la familia! ¡Lo hemos pasado muy bien aprovechando al máximo este verano en Nebraska y estos trajes me hacen sentir muy bien para mi primer verano como mamá!”, escribió la modelo para acompañar las fotos.

Sobre Ashley

Ashley Graham nació el 30 de octubre de 1987 en Lincoln, Nebraska.

Mostró interés por el modelaje desde muy joven y en la secundaria fue víctima de acoso por sus compañeros, quienes la atacaban al considerar que era nouna verdadera modelo.

En el año 2000, cuando tenía 13 años, fue descubierta por la agencia I & I mientras estaba de compras en Oak View Mall en Omaha, Nebraska.

(Foto: Getty Images)

A los 15 años llamó la atención de un fotógrafo y apareció en la portada de YM magazine, uno de sus primeros trabajos como modelo profesional, motivo por el cual decidió ir a Nueva York al terminar sus estudios. En 2001 Ashley firmó con la agencia Wilhelmina Models, y en 2003 logró un contrato con Ford Models en Nueva York.

La modelo de 32 años ha aparecido en las portadas de importantes de revistas de moda y ha sido la imagen de varias firmas importantes.

Por: Redacción Vanidades