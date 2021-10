Así se llevan los leggins

Esta prenda surgida a principios de los años 60 y que libró una dura batalla con la minifalda ha sido amada por siempre por su comodidad, por la forma en que estiliza la figura y ese toque chic que los hace convertirse en tendencia -si no lo crees, recuerda que hasta la reina Letizia de España, una de las reinas del estilo, ha sucumbido a su encanto sin perder el estilo.

(Foto: Getty Images)

Siempre ‘in’

Esta temporada las puedes encontrar en textiles como algodón, tencel y poliamida que logran un efecto de piel muy natural y elegante que puedes llevar en toda ocasión, desde un día común de trabajo hasta ese compromiso que requiere de ti una imagen sofisticada.

Pero si bien es cierto que se trata de una prenda cómoda que todas están dispuestas a llevar, también lo es que necesitas tomar algunas medidas para que logres una combinación ganadora.

Detalles que cuentan

Parece muy obvio, pero hay ciertas puntos que no te puedes permitir olvidar para que tu look no se convierta en un desastre y, lejos de sentirte cómoda, te haga dudar de tu selección.

Lo primero que tienes que considerar, dice Edgardo Castillo, experto en imagen, es que los leggins correspondan a tu talla, para que haya un ajuste perfecto que los haga destacar con el resto del outfit que selecciones.

Exprime tu estilo

Jugar con el tipo de zapatos y la prenda superior con las que combinarás estos pantalones te abren un mundo de posibilidades para verte diferente cada día, por ejemplo, si lo que buscas es una imagen elegante para llegar a esa reunión de trabajo que definirá tu futuro profesional, nada mejor que unas botas con un abrigo que se ajuste a tu figura.

Si en cambio enfrentas un día con compromisos laborales, pero más tarde te reunirás con tus amigos para salir a disfrutar de una obra de teatro o una cena casual, el especialista recomienda zapatos tipo cage shoes y un kimono floreado sobre unos leggins en tonos oscuros, lo que te mantendrá en tendencia.

Ahora bien, cuando tu propósito es brillar en pleno en el street style, unos mocasines y una blusa over size construirán justo lo que estás buscando.

Y cuando se trata simplemente de sentirte cómoda e informal, pero sin arriesgar tu apariencia, nada mejor que unos zapatos tipo mule o unos botines y una chamarra tipo bomber, para impresionar en donde quiera que te pares.

Por: María del Carmen López