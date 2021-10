Benito Santos: Soñando en rosa… Su colección inspirada en Barbie

Inspirado en la muñeca más famosa del mundo y para celebrar el aniversario de los 60 años de ésta, Benito Santos presentó en el marco del Mercedes Benz Fashion Week su última colección, donde busca inspirar a todas las mujeres y hombres a empoderarse con el icónico lema de Barbie “sé lo que quieras ser”, soñando a alcanzar sus metas sin importar los estereotipos o qué tan inalcanzables lleguen a parecer.

Benito nos explica su colección

«La colección está inspirada en Barbie, en especial por los 60 años de la muñeca icónica, que para mí ha sido una fuerte inspiración, ya que me gusta tomar temas muy icónicos y que tengan trascendencia , entonces, para mí fue muy importante esta muñeca a través de las generaciones y, sobre todo, por el mensaje de tiempo atrás donde las niñas podían soñar jugando en convertirse en científicas, doctoras, patinadoras, en fashionistas, pero, sobre todo, en la última colección de Barbie, donde hizo una colección de muñecas fashionistas que fue muy incluyente».

(Foto: Cortesía)

Tenía modelos de muñecas curvy, con afros, pelirrojas, con otro tipo de tez… La colección me gustó mucho y decidí hacerlo por esta inspiración que genera, entonces, 60 años, 60 looks inspirados en los 60 años queriendo continuar contar una historia, un poco de lo que ha pasado con la muñeca en esos años, una siluetas más clásicas de cuando la muñeca surgió, otras más fashionistas donde utilicé lamés , brillos, y otros tipos de siluetas más Benito Santos, llenas de volantes, moños, tul, y como la muñeca es algo que ha sido brillante durante todo el tiempo, quise utilizar mucha iridiscencia y glitter que evocaran esos brillos que veíamos dentro de una cajita.

¿Cómo es la mujer Benito Santos esta temporada?

Es una mujer muy en rosa, muy protagonista, muy fancy, una mujer que independiente de su silueta debe de sentirse segura de portar una prenda y de hacer lo que ella quiera, que es lo que yo siempre quise transmitir, el tema de Barbie es internacional, donde ellos hablan de que tú puedes ser quien tú quieras ser y ese tema me encantó, me hizo mucho sentido, eso es lo que quiero, que la mujer sea lo que quiera ser, no importa sus características físicas, debe de haber una igualdad y debemos de romper estereotipos.

(Foto: Cortesía)

¿Aparte de Barbie, qué más inspiró esta colección?

Bueno, un poco la infancia, que si bien no deseaba tener una muñeca y nunca la pedí, la mujer mexicana no deja de inspirarme; estamos en un momento donde estos estereotipos se están rompiendo y estamos viendo una igualdad en cuanto a las mujeres y sus desempeños laborales y me enorgullece llevar un mensaje de que todos somos iguales. La mujer no deja de inspirarme, en especial, la mujer mexicana.

¿Cómo decides quién modela en tus pasarelas?

Como siempre lo he dicho… Soy una persona muy incluyente, y lo que más me gusta es que la gente pueda usar mi ropa, por eso en esta decidí poner a Estefanía Villareal, que es una niña plus size, a Valentina, que es una niña no binario que puede ponerse un día ropa de hombre y otro día de mujer, Andy Benavides que es una influencer y todas las demás modelos, pero cuidando mucho el casting porque había niñas de todas las características. Debemos de mostrarle a la gente que no debe haber solamente un estereotipo porque solamente sufrimos cuando solamente existe uno y nos queremos igualar y comparar, y esto habla de que no debe de ser así, aceptarte como eres y poder ser feliz.

(Foto: Cortesía)

¿Tienes alguna musa en especial?

¡Ximena Navarrete! Desde que la conocí se convirtió en una gran amiga, gracias a ella mi trabajo se dio a conocer de una forma increíble, es alguien con quien platico todo el tiempo y nos damos retroalimentación de todo, y yo siempre le he dicho: “tú eres una muñeca con la que juego a vestir, una muñeca viviente, la muñeca que yo nunca tuve eres tú”.

¿Qué piezas son las más importantes para ti en esta colección?

El vestido que usó Valentina al final del desfile, el cual se construyó alrededor de su silueta, por la importancia que estamos dejando en la comunidad y la trascendencia que puede tener que una persona no binaria y que aparte hace drag pueda cerrar un desfile de moda, que rompamos los estereotipos y que queramos ser lo que queremos ser, y que ella es un ejemplo ello, en contra a todo comentario negativo, por eso ese vestido tiene un cariño muy especial.

(Foto: Cortesía)

¿Qué fascinaciones te inspiran en este momento y cómo han afectado tu proceso de diseño?

El folklore, yo siempre he dicho que soy muy folklórico, entonces, casi todas mis colecciones llevan volantes que hacen referencia al folklore mexicano, la magia, la música, el glitter, el brillo, la noche… Soy un hombre muy creativo y trato de estar en contacto con lo que estoy haciendo y disfruto lo que hago porque de todo saco una fuente de inspiración.

(Foto: Cortesía)

¿Cuál es la mejor lección que has aprendido durante tu carrera?

Aprender a delegar, pero, sobre todo, saber que todos los días te equivocas, ser consciente que los errores que cometemos hay que ver porque los cometemos y no volver a repetirlos, pero hay algo muy importante, toda la gente que ha llegado a mi vida y a trabajar conmigo ha aportado algo, entonces, el mayor aprendizaje es que tú tienes que aprender que todas las personas te aportan algo, negativo o positivo, y aprendes de eso.

(Foto: Cortesía)

Si pudieras regresar al principio de tu carrera y autodecirte algún consejo ¿qué te dirías?

Que tienes que seguir siendo perseverante, ser constante, que va a llegar un momento en el que las cosas mágicas que quieres van a llegar, pero solamente llegarán si trabajas duro.

¿Cuál fue el error más grande que cometiste al principio de tu carrera?

Al principio yo no delegaba mucho, y eso hizo que me saturara emocionalmente, porque quería hacer todo, hoy sigo supervisando muchas cosas, pero en aquel momento yo las ejecutaba, diseñaba, confeccionaba, dibujaba, aprobaba, administraba… aprendí que delegar es muy importante y a rodearme de gente experta para que todo funcione bien.

(Foto: Cortesía)

¿Cómo ha cambiado la industria de la moda desde que comenzaste hasta el día de hoy?

Yo tengo diez años en la industria de la moda y sí hay un cambio muy grande, ese cambio en tratar de romper estereotipos ha funcionado, al principio me arriesgué vistiendo a muchas celebridades. Lo que quería era que mi trabajo fuera muy mediático y que la gente viera lo que estoy haciendo, quizá las escuelas de moda y la industria castigaban eso y querían que los diseñadores tuvieran una propuesta más alternativa, tener siluetas distintas, pero hoy ha cambiado, ya que tu negocio tiene que vender y ser rentable, la gente está entendiendo que México es un mercado específico y tienes que hacer ropa para venderle a un cierto tipo de cliente. Si no quieres seguir reglas, puedes hacer lo que tu desees, pero tenemos que entender que hay que buscar tu sector de mercado para poder venderle.

¿Qué consejo le darías a los jóvenes que aspiran con ser diseñadores?

Es una carrera maravillosa que te permite reinventarte todos los día porque hay una disciplina que pasa por muchas manos, la cual puede surgir en dos días, y al tercero hay que comenzar con otro proyecto, entonces, esa parte de reinventarte te permite estar vigente y se aplica a toda tu carrera: apasiónense y sean constantes.

(Foto: Cortesía)

¿Qué metas te gustaría alcanzar el siguiente año?

Acabo de abrir una tienda de novias en Guadalajara, que tiene la primera colección ready-to-wear de la línea Benito Santos Novias, donde los vestidos se están vendiendo por talla. Me gustaría hacer global la marca y poder tener sucursales en todo el país.

¿Qué podemos esperar de Benito Santos en el futuro?

Próximamente tendré una colección con un artista plástico de Guadalajara, Ignacio Aldama, que habla del dualismo, el sí y el no, el bien y el mal, y de esas dudas que tenemos internamente de hacer las cosas cuando algo nos dice que no, y si no las hacemos qué hubiera pasado si hubiéramos dicho que sí, la cual presentaré en el 2020. Asimismo, me gustaría comenzar hacer ready-to-wear de Benito Santos México.