Claudia Martín y Marisol González juntas en Puerto Vallarta

Las guapas actrices viajaron a Puerto Vallarta para la nueva campaña de primavera-verano 2020 de Cklass. Esta es la sesión fotográfica.

El hermoso destino de Puerto Vallarta fue el escenario perfecto para que las guapas mexicanas Claudia Martín y Marisol González protagonizaran una divertida sesión de fotos de la próxima colección de Cklass primavera-verano 2020, que incluye la nueva línea de lencería Cklass Secrets; y Vanidades estuvo ahí para traerte un adelanto de las tendencias que reinarán el próximo año.

Foto: Marisol González en sesión fotográfica de Cklass 2020.

Durante la sesión, el equipo de Cklass consintió a las celebridades con prendas totalmente cómodas, pues cada temporada esta empresa 100% mexicana implementa mejoras e innovaciones para ofrecer ropa y calzado de alta calidad, con el mejor diseño y comodidad, por lo que el calor y la brisa marina no fueron impedimento para pasar un día increíble con las celebs más importantes de México y embajadoras de la marca.

¿Sabías qué… el trabajo que hay detrás de los catálogos de Cklass es de primer nivel, con un equipo de profesionales altamente reconocidos? Además, Cklass implementa procesos de calidad y revisión de materiales muy metódicos y rigurosos para asegurar que sus consumidores obtengan el mejor calzado del mercado al mejor precio.

Foto: Claudia Martín en sesión fotográfica de Cklass 2020.

Entre los muchísimos cambios de vestuario que tuvieron las actrices, tuvimos la oportunidad de platicar con ellas y saber qué piensan sobre la colección, cuáles fueron sus outfits favoritos y cuál fue su experiencia como estrellas CKlass. Te lo compartimos en la fotos:

Foto: Marisol González en sesión fotográfica de Cklass 2020.

“Me siento muy orgullosa de pertenecer a la familia Cklass, el público me escribe porque les gusta la ropa, me preguntan: “¿cuándo va a salir el catálogo?”, hay que estar siempre muy pendiente de ellos en las redes sociales, y lo más bonito es que es una empresa 100% mexicana, con mujeres mexicanas y eso me hace sentir muy feliz”.

Claudia Martín.

Foto: Claudia Martín en sesión fotográfica de Cklass 2020.

Estoy muy emocionada de regresar con mi familia Cklass porque me encantan todos los diseños, es una marca súper emprendedora, mexicana y que es para toda la familia. Espero que las fotos queden espectaculares, porque el equipo es maravilloso y me sentí soñada.

Marisol González.

Ambas estrellas tuvieron sus primeros acercamientos al modelaje con Cklass, que es una empresa que apoya el talento de nuestro país y que se ha formado como una de las mejores marcas a nivel nacional y mundial. Hoy, el público mexicano las ve como un referente de estilo, incluso, nos comentaron que en varias ocasiones sus seguidoras les preguntan en redes sociales sobre las colecciones de la temporada.

PRÓXIMAMENTE. Espera el lanzamiento de la colección en el mes de enero. Y recuerda que, si eres afiliada CKlass, ¡compra ya tu preventa! Y sé de las primeras en tener la nueva colección.