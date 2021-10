¿Clima frío? Estos elegantes accesorios son para lucir en invierno

El clima no es impedimento para que luzcas fabulosa. Con guantes, bufanda y calcetines largos tendrás un outfit para el invierno ganador.

Las temperaturas bajan y el momento de abrigarse de pies a cabeza se asoma. Conforme llegan Navidad y Año Nuevo, también lo harán tus ganas de lucir accesorios que vayan ad hoc con la temporada de invierno. Y si ya te equipaste con los básicos de tu clóset para mantenerte calientita, es hora de añadir ese toque extra.

Guantes para las manos calientitas

Foto: Pinterest

El frío no solo «entra» por los pies, sino también por las manos. Las extremidades del cuerpo son las zonas que suelen enfriarse más fácilmente. ¿Cómo remediarlo? Con unos guantes elegantes, a tu medida y que combinen con cualquier outfit. Puedes buscarlos en color negro o café y de cuero, para mayor estilo.

Bufandas clásicas o exóticas

Foto: Pinterest

Elígelas de la longitud que desees, del material más calientito que haya y de todo tipo de estampados. Las tejidas son un must para el invierno, pero las anchas serán tu mejor acompañante para las noches de cine en casa. El invierno no estaría completo sin usar una de estas.

Gorros que además mantendrán tu cabello acomodado

Foto: Pinterest

Si las salidas a la calle (con respectiva sana distancia) se alargan, ¡que el frío no sea un factor preocupante! Los gorros de lana mantendrán tu temperatura adecuada y le darán un plus al look del día.

Calcetines largos

Foto: Pinterest

La magia de este elemento radica en que puedes lucirlos con orgullo, o esconderlos debajo del pantalón para mantenerte extra abrigada. Si apuestas por la primera opción, asegúrate de buscar calcetines con bordados, detalles y dibujos, ¡todos voltearán abajo! No le temas a la combinación «descombinada» de botines negros con calcetas destacadas.

Medias de todo tipo

Foto: Pinterest

El clima no debe evitar que sacrifiques ese increíble conjunto de jersey con falda. Mejor dale un upgrade al look usando medias. Si tus prendas son chillantes o estampadas, apuesta por unas medias de color opaco y liso; y bien, puedes experimentar con medias estampadas y con decoraciones.

Diademas para el frío

Foto: Pinterest

A diferencia de los gorros, las diademas para el frío dejan entrever más tu melena y lucen extremadamente tiernas. Las tradicionales son bordadas a mano y vienen en distintos tamaños. Depende de qué tan ancha la quieras, y del color que mejor te combine. Uno de los elementos en tendencia para el invierno.