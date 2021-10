Cómo llevar el estilo ‘athleisure’. ¡Serás la jugadora más valiosa!

¿Cuál es el mejor conjunto para llegar al estadio? ¡El que te haga sentir mejor! Sigue estos consejos para llevar el look athleisure y volverte la jugadora más valiosa.

Las Grandes Ligas están de vuelta con toda la pasión y ambiente. El glamour se hace presente en los característicos uniformes, los cuales protagonizan una de las tendencias más chic de las últimas décadas: el athleisure.

Esta fashion trend regresó y es momento de engancharse con un conjunto que te permita estar cómoda sin perder el estilo. El athleisure es una tendencia de moda en la que la ropa diseñada para actividades deportivas se utiliza para ir al trabajo, reuniones casuales y street style.

El equipo de la Major League Baseball nos dio consejos para darle un giro a los outfits con los que anotarás un jonrón en la moda.

Un jersey para toda ocasión

La prenda básica cuando apoyas a tu equipo favorito es un jersey, además de que hay diferentes colores, diseños y estilos. Esta pieza es muy versátil: la puedes usar fajada, abierta con un top que resalte o amarrada al ombligo para crear efecto trendy. La idea es que te sientas cómoda para gritar ¡playball!

(Foto: Getty Images)

¿Falda o jeans?

Para evitar complicaciones, tus jeans favoritos o unos shorts de mezclilla con detalles coloridos serán el complemento perfecto. Estas piezas combinan con mucha actitud los colores de tu equipo.

¿Quieres algo más arriesgado? Una falda plisada o con pliegues le dará un toque femenino a tu look. Recuerda que los colores neutros serán tus mejores aliados si lo que quieres es resaltar tu jersey.

(Foto: MLB)

Calzada y bien preparada

Las celebrites nos han dado muchas ideas sobre cómo llevar un calzado a los partidos de las Grandes Ligas. Busca unas botas industriales como Zendaya, botines al tobillo como la mexicana Eiza González o tus sneakers favoritos como Jessica Alba ¡Se vale todo! Asegúrate de estar cómoda, pues serán muchas horas de pie o caminando y saltando para celebrar a tu equipo.

(Foto: Getty Images)

Llena todas las bases

¿Alguna vez escuchaste la frase “los accesorios son el mejor amigo de una chica”? Quién la dijo tiene mucha razón, y si eres como la modelo Kate Upton (fan de los Astros de Houston), usar una gorra de tu equipo favorito le dará un plus a tu outfit.

Los lentes oscuros añadirán un toque de glam al conjunto, así que sigue el ejemplo de Jessica Biel o Lady Gaga y lo más importante: diviértete.

(Foto: Getty Images)

En la moda se vale todo, pero con estos consejos seguro ganarás en la primera entrada. Marca tendencia entre tus amigos para decirles take me to the ball game.

Texto de MLB / Redacción Vanidades