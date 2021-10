Cómo usar leggings negros de acuerdo a tu edad: 18, 30 o más de 50, ¡no hay falla!

18 o 50, la edad no importa para lucir increíble con leggings negros. Te damos unos tips de cómo usarlos para sentirte cómoda y fashion

Más gruesos que las medias y menos macizos que unos jeans. Así es, los leggings son esa prenda práctica que ya no lucen exclusivamente en un gimnasio. Son lo suficientemente calientitos para usar en invierno, al mismo tiempo que frescos para llevarlos con blusa de tirantes. El hecho de que los leggings sean una prenda tan ajustada los puede hacer riesgosos, pero para ello es importante tomar en cuenta con qué los combinas, de qué material son y en qué ocasión los llevas. Te damos algunas ideas sobre cómo usar leggings de acuerdo a tu edad para que saques el máximo provecho de este cómodo elemento.

Estilo teen. Para chicas de 18 y un poco más

Destaca la sencillez y la comodidad al máximo. Una t-shirt estampada con leggings negros a la cintura o, si el clima es frío, una oversized hoodie. Para zapatos no hay falla con tenis blancos (un poco desgastados para dar el look sin esfuerzo).

+25: adulta joven y versátil

Si quieres intentar un look casual pero llamativo, la cazadora estilo militar es buen elemento, acompañado de botines negros. Para la noche, leggings con un trench coat, blazer de colores llamativos y un infalible blazer sin mangas. Para los días soleados van bien leggings arriba del tobillo. Leggings negros de acuerdo a tu edad para lucir espectacular.

De 35 en adelante, ¡imparable!

El little black dress no falla, pero sácale provecho al conjunto all black con un par de leggings y blusa negra. O suéter talla grande. Para jugar con las curvas de tus piernas, apuesta por lo oversize en el torso. Pieza clave: tacones, elegancia sin sacrificar la comodidad.

¿50? Son 20 con 30 años de experiencia

El único error para usarlos es, ¡no atreverse a usarlos! Los suéteres o blazers largos otorgan una figura más estilizada y dejan entrever lo suficiente para que te sientas cómoda al caminar. Si quieres llevar estampados en el torso, apuesta por una paleta de tonos oscuros.

