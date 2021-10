Divina a cualquier edad: La belleza no tiene número

La belleza no tiene número, y esto lo comprueban celebridades como Jennifer Aniston o Jane Fonda, quienes entre más pasa el tiempo, mejor se ven. Si quieres lucir igual de radiante que estas famosas sigue nuestros consejos.

30´s

Después de los 25 años de edad, el colágeno en nuestro rostro comienza a disminuir notablemente, es por eso que aparecen los primeros signos del paso del tiempo, como líneas finas de expresión y arrugas. Si no empezaste a cuidar tu piel desde los 20, en la siguiente década debes poner especial atención al aspecto facial para evitar arrugas pronunciadas en el futuro. Así que éste es el momento de no olvidar los productos antiedad.

La base de cualquier rutina de belleza es la limpieza, y una de las celebridades con mejor piel es Olivia. La blogger confiesa que desde que tenía 14 años acudió con el famoso dermatólogo Dennis Gross, quien creó su propia línea de productos para el cuidado del rostro.

(Foto: Getty Images)

La también actriz comienza su rutina cada mañana con un limpiador y tónico all in one, así como un humectante con ácido hialurónico –poderosa sustancia que se encuentra naturalmente en la piel y tiene propiedades hidratantes–.

Cuando su cutis exige una purificación más profunda, recurre a un cepillo de Clarisonic que remueve las células muertas y la suciedad. Como complemento emplea sheet masks y frecuentemente se realiza faciales de oxígeno.

(Foto: Cortesía)

Sabemos que es terrible, pero aún hay mujeres que se duermen maquilladas, lo que provoca imperfecciones y congestionamiento en los poros. Olivia jamás lo hace y, sin importar el cansancio, siempre se quita el makeup antes de irse a la cama.

Para lograrlo utiliza agua micelar y un poco de vaselina, después aplica un aceite y una crema de Sisley con propiedades antienvejecimiento.

40´s

Al llegar a esta etapa es común que aparezcan nuevos signos de la edad, como flacidez y pérdida de elasticidad, que comienzan a provocar cambios notorios en el rostro, por lo que es frecuente que se recurra a inyecciones de botox u otros rellenos que ayuden a corregir estas señales.

La actriz es fiel a su filosofía orgánica, inclusive cuando se trata de productos para el cuidado facial.

(Foto: Getty Images)

El cuerpo absorbe un alto porcentaje de lo que untamos sobre la dermis, por lo que es importante cuidar no solo la eficacia del producto, sino también los componentes de los artículos que pondremos sobre ella.

Así, la recién casada no utiliza nada que tenga químicos dañinos, parabenos o siliconas, pues prefiere ingredientes naturales. Es por eso que creó una compañía green llamada Goop, que con el tiempo también desarrolló una línea de cuidado de la piel.

(Foto: Cortesía)

Las recomendaciones de Gwyneth son:

1) Lavarse la cara solamente con agua en la regadera.

2) Usar un humectante libre de plástico y silicón, pero hidratante.

3) Debido a que sufre de resequedad, emplea cremas reparadoras para el día, sobre todo si viajará en avión, pues la piel se deshidrata durante los vuelos.

4) Utilizar bloqueador mineral.

5) Exfoliar el cutis todas las noches.

6) Usar sheet masks durante los viajes para hidratar.

7) Aplicar aceites por las noches.

50´s

Durante este periodo la pérdida de volumen es aún más evidente, la piel comienza a afinarse y a ‘colgarse’. Los cuidados deberán ser constantes para que la dermis (conservando su naturalidad) luzca lo más suave y radiante posible.

La famosa actriz que siempre recordaremos por dar vida a Rachel en la serie Friends, atribuye parte de su apariencia a la genética, pues asegura que la ascendencia griega por parte de su familia paterna le ayuda a tener menos arrugas.

(Foto: Getty Images)

Pero no por eso deja de cuidar su cutis, al contrario, cree que se le debe dar todo el mantenimiento posible. Consentir la dermis comienza desde adentro; ella considera que no hay nada malo con tener algunas líneas de expresión, las cuales, aunque tienen una connotación negativa, al final son parte del inevitable proceso de envejecimiento.

Por eso, Jenn dice que, desde la mente, hay que aceptar los cambios. Otro truco al que recurre es siempre tomar una gran cantidad de agua para hidratar de manera interna la piel y que se refleje en el exterior con un rostro glowy y saludable.

Además de la actitud, parte de su método de prevención facial consiste en realizarse tratamientos estéticos que complementen el resto de su estilo de vida, y entre sus favoritos se encuentran el facial microcorriente (se utiliza con electricidad de muy bajo voltaje para estimular la circulación), procedimientos con láser no invasivos, Thermage (un facelift sin jeringas) y desde luego, los saunas de luz infrarroja.

(Foto: Cortesía)

La también productora de cine es fiel a los artículos que utiliza y representa; se confiesa amante de Smart Water y Aveeno (es embajadora de ambas marcas), y en el 2010 reveló que usa el jabón de Neutrogena desde que tiene 15 años.

60´s

Es común comenzar a sentir la piel mucho más reseca como consecuencia de los cambios hormonales de las últimas décadas, las ojeras o bolsas debajo de los ojos se observan más pronunciadas y pueden empezar a salir manchas.

(Foto: Cortesía)

La modelo y actriz evita la pigmentación al usar diariamente protector solar sin importar el clima y aun cuando no se exponga al sol. Lo reaplica cada tres horas. Su favorito es el de SkinCeuticals, que es mineral y con color.

Andie ha sido embajadora de L’Oreál Paris por poco más de 30 años, y dice que su producto favorito de la marca es la crema humectante Revitalif, pues ayuda a contrarrestar los efectos deshidratantes de bebidas como el café. Adicional a seguir las reglas que todas conocemos, se preocupa por lo que come.

(Foto: Cortesía)

Así, desde hace 30 años tiene un huerto en el que siembra su propio wheatgrass, solamente consume alimentos orgánicos, evita los productos empacados y se asegura de que el pollo y la carne estén libres de hormonas.

70´s

Además de todos los cambios mencionados anteriormente, durante esta fase de la vida los efectos son más notorios, la dermis es mucho más frágil y propensa a lesionarse, y la capa de grasa protectora se pierde por completo dejando la piel desprotegida.

Cher (73 años) y Jane Fonda (83 años)

Estas dos famosas demuestran que es posible envejecer luciendo radiantes.

La cantante utiliza tratamientos antiedad de lujo, pero dice que cambia de modo regular de marcas y no es fiel a una sola, aunque tiene algunos productos predilectos, como los de Jan Marini, y sorpresivamente también usa cremas de Proactiv. Además, sigue los consejos de su amiga la Dra. Barbara Sturm, experta en medicina antiedad y quien tiene una línea de cuidado facial y corporal, basada en la química molecular. Cher adora especialmente su limpiador y la crema de ojos.

(Foto: Getty Images)

Jane asegura que la fuente de la juventud está en la salud mental y física, por ello procura mantenerse en un buen peso y estar fuerte (por medio de ejercicio regular).

(Foto: Getty Images)

Como con la edad no tiene la misma vitalidad, ha cambiado de entrenamiento y moderado la intensidad, pero nunca deja de hacerlo. Beber poco alcohol y jamás haber fumado también la han ayudado a envejecer dignamente.

Una dieta balanceada, sin duda, es clave para continuar impecable; en su libro Prime Time habla sobre la importancia de elegir alimentos saludables y nunca olvidar las vitaminas. Admite haberse realizado una operación que reflejara su estado interior, pues las bolsas y la piel caída debajo de la mandíbula le daban un aspecto cansado.

(Foto: Cortesía)

La clave para realizar procedimientos estéticos quirúrgicos, sin que sean notorios, es acudir con un especialista, pedir resultados naturales y jamás caer en la adicción a las cirugías.

Tips más allá de los años

La ganadora del Oscar reveló que su piel es tan sensible que todos los productos le causaban alergia, por lo que comenzó a aplicar aceite de oliva en el rostro para humectarla, pero sin irritar.

(Foto: Getty Images)

Asegura que para mantener el cutis suave el frío es lo mejor, por eso mete el rostro en un balde de agua con hielo, que además ayuda a desinflamar.

(Foto: Getty Images)

Su mejor consejo es sonreír siempre, según la cantante es cuando más hermosas lucen las mujeres.

(Foto: Getty Images)

Sugiere aplicar una mascarilla hidratante antes de maquillarse, para que el acabado en la piel sea glowy.

(Foto: Getty Images)

En sus smoothies diarios incluye polvo de espirulina, que ayuda a mejorar el aspecto del cutis, además de aportar energía.

(Foto: Getty Images)

Por: Daniela Hinojosa / Foto: Getty Images y cortesía