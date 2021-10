El enigma detrás de Karl Lagerfeld

Karl Lagerfeld murió este 19 de febrero a los 85 años de edad en París.

Su edad fue casi todo el tiempo un enigma, ya que decimos al llamado kaiser de la moda no le gustaba hablar sobre su edad, pero el tema de su cumpleaños es tan solo uno de los tantos puntos que el diseñador de Chanel evadía.

Cuando Karl presentaba sus nuevas propuestas, sus pasarelas se converían en todo un evento. Desde la llegada de sus musas al lugar, la ambientación y, finalmente, sus creaciones.

Pero, ¿qué se sabía de su vida privada? ¿cómo la vivía? ¿quiénes eran sus amores?

(Foto: Getty Images)

El originario de Alemania fue una persona reservada, su vida y entorno gira en torno a la moda, por ello es que cuando la prensa le cuestionaba sobre el amor, parejas, mascotas y amistades, él simplemente contestaba de forma educada, pero sin dar información alguna.

Hace unos años, un reportero le cuestionó sobre su vida sexual y Karl le contestó: «no me interesa. El sexo está sobrecalificado«.

¿Cuándo fue la última vez que estuviste enamorado?

No lo sé. Me gusta la libertad… Las relaciones surgen en todo el mundo, ese no es el problema. Pero no es mi prioridad.

Ya que estamos hablando del amor, a Lagerfeld no se le conocía alguna pareja, en realidad, se sabe poco de sus romances.

De acuerdo con un documento revelado por BBC, Karl tuvo un «amor eterno», su nombre es Jacques de Bascher, de París, quien a causa del virus VIH murió en 1989. Después de él, nada se sabe.

Hasta el día de su muerte, el corazón de Lagerfeld estuvo ocupado por un ser peludo de nombre Choupette. Esta gatita es la heredera del amigo de Kristen Stewart, y no solo eso, también lanzó una colección de ropa inspirada en ella, solo que no bajo el sello de Chanel.

Hace tiempo, el kaiser dijo que no quería tener mascotas porque cuando se le murieron dos de ellos (no especificó raza) sufrió mucho.

Entre broma y broma, Karl dijo que no tiene sentimientos.

Otro detalle es que este genio de la moda amaba estar rodeado por cientos de personas, pero a la par, aprecia su soledad, la disfruta.

Te vamos a extrañar y nunca te olvidaremos, Karl.

Por: Redacción Vanidades / Foto: Getty Images