El look con el que Victoria Beckham se siente ‘poderosa’

A diferencia de sus poses carentes de sonrisa y, en ocasiones, con los ojos ocultos bajo unas grandes gafas de sol, la nueva línea de ropa de la diseñadora Victoria Beckham, la cual fue presentada hace unas semanas en la Semana de la Moda de Londres, proyecta unos niveles de alegría y colorido que ella misma atribuye a la sensación de «poderío y fuerza» que la invade cuando escapa de las tonalidades más serias y conservadoras.

«En mi caso, son los deseos de mis clientas lo que determina el enfoque de mis colecciones. Lo que me emociona de esta línea en particular es la extraña mezcla de colores que contiene. Cuando llevo colores intensos, me siento fuerte y poderosa, y esa es la impresión que quiero que tengan mis clientas cuando luzcan mis creaciones» expresó la ex Spice Girl en conversación con la revista Grazia.