El mensaje ‘oculto’, solidario y feminista del vestido de Natialie Portman en el Oscar

Este domingo, una lluvia de estrellas llegó a la gala número de los premios de la Academia de Hollywood del teatro Dolby.

Entre ellas se encontraba la ganadora del Oscar Natalie Portman, quien robó miradas por su elegancia con un diseño de Christian Dior Haute Couture en color negro, bordados dorados y capa negra.

(Foto: Getty Images)

Pero no se trataba de un vestido cualquiera… La actriz eligió su atuendo para dar un mensaje: en su capa llevaba los nombres de las directoras que no fueron nominadas para esta edición de los Oscar: desde Gerwig (Little Women) hasta Lorene Scafaria (Hustlers), Lulu Wang (The Farewell) y Marielle Heller (A beautiful day in the neighborhood).

(Foto: Getty Images)

«Quería reconocer a las mujeres que no fueron reconocidas por su increíble trabajo este año», dijo Portman a Los Angeles Times.

El contundente gesto de la actriz al movimiento feminista fue de lo más hablado en las redes sociales.

De esta forma, Natalie Portman, una de la fundadoras y líderes del movimiento Time’s Up, reivindicó a las colegas no nominadas a mejor dirección. No es la primera vez que la estrella deja en evidencia su molestia con la industria por la falta de posibilidades y apoyo a las mujeres en la industria del cine y del entretenimiento.

La actriz estuvo acompañada de su esposo, el bailarín y coreógrafo Benjamin Millepied.

(Foto: Getty Images)

Natalie Portman complementó su look con unos aretes dorados y un maquillaje muy natural. Su cabello corto estaba peinado con un estilo muy sencillo, solo con ligeras ondulaciones.

Por: Redacción Vanidades y AFP / Foto: Getty Images