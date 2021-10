El mundo de la moda y la cosmética contra el cáncer de mama

El mundo de la moda y la cosmética también se comprometen en la batalla contra el cáncer de mama.

A tiempo

Este divino accesorio se enfoca en crear conciencia sobre la salud mamaria de la mano de The Get In Touch Foundation.

(Foto: Cortesía)

Dos en uno

Bolso con pouch desprendible de Clōe en pro de la Fundación CIMA.

(Foto: Cortesía)

Cuida tu piel

Nútrela con Clinique y apoya a 60 organizaciones benéficas.

(Foto: Cortesía)

Encanto floral

Crema para manos que apoya la investigación sin crueldad animal con la Breast Cancer Research Foundation.

(Foto: Cortesía)

El rosa perfecto

¿Te gusta este color? Un porcentaje de los tonos rosados más vendidos de Jessica se donará a FUCAM, A.C.

(Foto: Cortesía)

Jugada doble

Dúo de lipsticks cuyas ganancias se destinarán a investigación, educación y servicios médicos.

(Foto: Cortesía)

La mejor herramienta

La alaciadora Sensi también se suma a Fundación CIMA para detectar de manera oportuna el cáncer de mama.

(Foto: Cortesía)

Brisa refrescante

Esta agua termal aportará cinco pesos por cada producto vendido en octubre a FUCAM, A.C.

(Foto: Cortesía)

Salvavidas

¿Sabías que un porcentaje de las ganancias de la crema corporal de Avon Care contribuyen al combate de este padecimiento?

(Foto: Cortesía)

De boca en boca

Gracias a esta barra labial se destinarán 75 mil dólares a la Breast Cancer Research Foundation.

(Foto: Cortesía)

Por: Maricruz Pineda Sánchez / Foto: Cortesía