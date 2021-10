Ella es Lorena Durán, la modelo «curvy» de Victoria’s Secret

Fue hace unas semanas cuando la firma Victoria’s Secret se viera envuelta en la polémica luego de que se anunciara a Barbara Palvin como su «nuevo ángel plus size», pero lo que fue muy señalado es que la modelo actriz húngara pesa solo 55 kilogramos y es talla 2, lo cual, en medidas reales no representa una talla grande.

Ahora, la marca estadounidense ha dado a conocer a su nueva modelo curvy: la española, Lorena Durán, de 25 años y 1.75 metros de estatura.

La guapa castaña es originaria de Sevilla, España, es talla 42, la más grande que se puede encontrar en tiendas de fast fashion.

Sus medidas son 95-70-115, unas más reales a las de una mujer curvy, y que representan un avance la marca que durante su más de veinte años de existencia había construido un estereotipo de belleza alto, incluso para las modelos promedio.

A pesar de ello, Lorena ha sido blanco de muchas críticas en redes, pues tampoco la consideran como una representante real de talla grande.

Todo gracias a un «problema»

Un problema hormonal cuando tenía 20 años llevó a Lorena Durán de la talla 36 a la 42 y, aunque ella pensó que ahí se terminaba su sueño de dedicarse al modelaje, fue justo cuando empezó la historia que la llevó a ser contratada por Victoria’s Secret como modelo curvy.

«Mi sueño de ser modelo se vino abajo, yo que desde pequeña ya desfilaba por mi casa y me imaginaba en una pasarela. Consulté distintas agencias y me dijeron que no debería superar una 36. Me hablaron de una agencia para modelos curvy. Al principio no quería ni oír hablar de ello porque a mí misma me costaba pensar en mí como una chica gordita. Pero me duró poco», recordó en una entrevista para Vanitatis.

Durán abandonó la idea de bajar de peso y aceptó sus nuevas curvas, que la llevaron a dejar de trabajar como laboratorista y a desfilar por algunas de las principales pasarelas de Madrid.

A Lorena desde hace años se le comparaba en España con Ashley Graham, una de las modelos plus size más célebres en Estados Unidos por su lucha contra los estereotipos y por mostrar, orgullosa, sus estrías y celulitis.

Como Graham, Durán ha compartido en su cuenta de Instagram sus curvas sin retoque digital de por medio.

Feliz

La modelo está más que agardecida por este sueño hecho realidad.

“Quiero agradeceros las muestras de apoyo y cariño recibido en estos días, a todos vosotros, a mi equipo de trabajo y mi familia. He estado rodeada de mucho amor y en estos momento sólo puedo decir GRACIAS ?”, agradeció Durán en sus redes.

“Estoy feliz y orgullosa de este nuevo trabajo, es el tiempo de la diversidad. Gracias al equipo de @victoriassecret por hacer realidad mis sueños. Gracias a mi agencia @jagmodels #victoriassecret“, así Lorena Durán se muestra feliz y orgullosa se nuevo trabajo.

Por: Redacción Vanidades / Fotos: Instagram Lorena Durán