En casa, en cuarentena, pero sin perder el estilo… 15 tips para lograrlo

Debido al Covid-19, muchas personas permanecen en casa siguiendo una cuarentena, ya sea por iniciativa propia o medicada, por lo que las actividades para hacer en casa son muchas. Seguro has leído opciones de ver películas, series, leer nuevos libros, cocinar, visitar museos virtuales… ¿Pero qué tal verte y sentirte bien? Aquí te damos unos cuantos consejos.

Belleza

1. Aprovecha para hacerte diferentes tipos de mascarillas según tu tipo de piel. Y no olvides tus ojos: mientras esperas a que absorba, puedes ponerte unas rodajas de pepino o unas bolsitas de té sobre los ojos para despertar la mirada o desinflamar.

2. Manicure. Es el momento para cuidar tus manos, así que no nada más cambies el color del barniz y aprovecha para remojar las manos con alguna esencia aromática, limar bien las uñas, empujar la cutícula y ponerte una deliciosa crema humectante. También es el momento ideal para probar esos tonos que quizá nunca te has atrevido a llevar y, si eres más apegada al detalle, practica un poco de ‘nail art’.

3. Olvídate de andar despeinada por la casa. Prueba nuevos peinados y verás que tu estado de ánimo cambiará. Colas de caballo altas o bajas, trenzas, recogidos, semirrecogidos, lacio, ondulado…

4. También es buen momento para dejar tu cabello descansar de tratamientos químicos e hidratarlo con mascarillas según tu tipo de cabello.

5. ¡No te olvides de los pies! Prémialos con un delicioso spa casero. Remójalos en agua tibia con alguna esencia aromática o bicarbonato para disolver callos y aliviar zonas irritadas. Corta tus uñas, humecta la piel y elige un barniz divertido o practica esa línea de ‘french manicura’ que nunca te sale derecha.

Cuerpo

6.Exfolia tu cuerpo. Deshazte de las células muertas y prepara un exfolian casero con 3 cucharadas de azúcar, el jugo de medio limón, 3 cucharadas de aceite de oliva ¡y listo! Aplica sobre la piel húmeda, da un masaje de un minuto, enjuaga con abundante agua y humecta con tu crema corporal habitual.

7. ¡Adiós a la celulitis! Hay muchos remedios caseros para disminuir esta condición y uno de ellos, y muy sencillo, es cepillar en seco la zona afectada, ya que esto ayuda a eliminar el exceso de líquido y toxinas atrapados en la piel.

Hazlo tú misma

8. ¡Make up artist! Practica nuevas tendencias de maquillaje o lo que siempre has querido aprender. Perfecciona el ‘smokey eye’, cómo delinearte las cejas, practica ese delineado que quizá te cuesta que quede pareja, prueba nuevas combinaciones de sombras, etc.

9. ¿Quieres cambiar de ‘look’? ¿Te animas a cortarte el cabello tú misma? Puedes encontrar en internet varios tutoriales de cómo hacerlo. Claro, no comiences con algo tan drástico, tu primer paso podría ser el flequillo, luego las puntas y así vas probando.

10. Lo mismo aplica con el color del cabello. Si tienes un tinte en casa que no te has animado a probar ¡es el momento ideal! Total, si no te gusta, estás en casa.

Moda

Sí, también puedes tener estilo en tu casa…

1. Comencemos por repetir lo que seguramente ya has leído muchas veces. Crea una rutina que te permita bañarte y vestirte desde temprano. Olvídate de estar en pijama o con la ropa del día anterior. Con ropa limpia verás que tu ánimo cambiará. Y si te pones un poquito de perfume notarás aún más la diferencia.

2. ¡Manos al clóset! Así es, es momento de enfrentarse a ese monstruo y deshacerte de lo que no usas. Lo que no ta has puesto en un año ¡adiós! Si ni te acordabas que tenías ¡adiós! Lo que no te queda ¡adiós!

3. Con las prendas con las que te quedes, prueba nuevas combinaciones. ¿Te has fijado que tendemos a combinar casi siempre lo mismo? Es momento de echar a volar la imaginación y prueba cosas diferentes. No olvides incluir accesorios.

4. Momento de pulir tus accesorios de plata que estén ya opacos, de desenredar las cadenas o pulseras del joyero, de emparejar los aretes sueltos, etc.

5. ¿Tienes zapatos nuevos o que no te has puesto desde hace mucho porque te aprietan? También es el tiempo perfecto para que te los pongas, de esta manera los amoldas y cuando te los vuelvas a poner para salir a la calle, la molestia será mucho menor o inexistente.

Por: Redacción Vanidades