Femenina a cualquier edad, consejos para sentirte segura y sensual

Cuando te sientes hermosa en el interior, lo proyectas al exterior. Sigue estos consejos y explora tu lado sensual con seguridad y confianza.

Con el paso de los años, es normal que ya no te sientas tan femenina o sensual como cuando eras más joven. Y es que, con las responsabilidad de ser madre y profesionista, es lógico que optes por la practicidad de usar ropa que te haga sentir cómoda en lugar de un vestido entallado y un par de tacones de aguja.

Pero, ¿sabes una cosa? No tiene que ser así. Hay pequeños cambios que puedes hacer para recuperar tu feminidad y sentirte segura y sexy a cualquier edad. Sigue estos sencillos consejos y redescubre otro lado de tu belleza.

Dedica tiempo para ti

Puede que sea difícil, pero encuentra al menos 15 minutos al día para consentirte y dedícalos exclusivamente a ti. Puede ser un baño de burbujas, mascarillas exfoliantes, manicure… recuerda que cuando te siente bien, lo reflejas en tu exterior.

Compra y usa la ropa que te gusta

Porque nada nos da más seguridad que llevar ese vestido que nos encanta o el blazer que no dejabas de mirar en el aparador. Quizá no todos los días puedes mostrar tus atuendos más en tendencia, pero elige un par a la semana y siéntete como te ves: sensacional.

El maquillaje, tu mejor aliado

Quien dude del poder del maquillaje es porque nunca ha usado un lipstick. Aunque sea un estilo muy suave y natural, el maquillaje siempre nos hará sentir más lindas, haz la prueba: a mal tiempo, labios rojos.

Sal con tus amigas

A bailar, tomar café o una copa de vino. Salir con tus mejores amigas y poder platicar de todo lo que les preocupa o interesa es otra manera de explorar tu lado femenino. Además te olvidas del estrés y te aseguramos que te divertirás mucho.

Femenina de pies a cabeza

Listo peinado, look y maquillaje, pero ¿sabías que tu ropa interior también es importante? Aunque pienses que no debes esforzarte demasiado para algo que nadie puede ver, no olvides que lo importante es que tú te sientas hermosa y cómoda. Por ejemplo, TENA Pants Discret Negro, la ropa interior desechable para incontinencia que puedes combinar con tus atuendos preferidos mientras te brinda la protección que necesitas. Además, gracias a su corte bajo y discreto podrás sentirte femenina, sensual y segura.

Foto: TENA

No olvides que ser femenina es una cuestión de actitud. Comienza a pensar que lo eres y te aseguramos que lo proyectarás. Una faceta de ti que amarás en cualquier etapa de tu vida.