La cuarentena sigue en pleno verano y también el home office con juntas y llamadas virtuales. Sin importar el escenario en el que pases estos días, asegúrate de no perder el estilo ni la comodidad con una imagen radiante.

Durante este periodo de pandemia del Covid-19 hemos aprendido mucho, como vernos esplendorosas al momento de una videollamadax. Por eso te decimos cómo lograr un total look que no solo esté en tendencia, sino que te haga sentir cómoda de pies a cabeza.

En este sentido te llamamos a dejar de usar tu pijama o en el mejor de los casos un chandal, que tampoco es la mejor opción cuando se trata de hacer home office, pues en este sentido hay que recordar las palabras del extinto diseñador alemán Karl Lagerfeld: “El chandal es un signo de derrota. Cuando pierdes el control sobre tu vida, te compras uno”.

¿Haciendo ‘home office’? ¡No pierdas el estilo!

Recuerda que aunque estés en casa atrás de la pantalla de la computadora puede aparecer una gran oportunidad para ti, como la participación de una persona que puede influir en tu ascenso laboral o que te consideren para ejecutar un proyecto importante y, como bien lo sabes, tu imagen dice mucho de ti y da una idea de lo que pueden esperar.

Los básicos de la cuarentena

El clima del verano es tan cambiante que necesitarás tener un outifit para cada ocasión y momento del día que te aporte la suficiente comodidad para trabajar y al mismo tiempo verte impecable.

1. El impacto de los accesorios

No los olvides porque no solo tienen el poder de darle personalidad a tu look, también están hechos para destacar más la prenda más básica y transformarla en algo muy elegante. Aunque permanezcas en casa, más que nunca reina la regla de menos es más.

(Fotos: Cortesía)

2. Zapatos cómodos

Pasar tanto tiempo sentada o sin gran oportunidad para caminar se traduce en que busques un par que se ajuste perfecto a tu pie, es decir, que tenga una horma anatómica que respete su forma. Asegúrate de que las costuras no lastimen tu piel y que la suela sea flexible al caminar.

Entre tus opciones pueden ser unas sandalias si es que tienes la suerte de trabajar desde un lugar tropical o en un jardín. Tener unos sneakers y un par de mules es ideal porque siguen con una fuerte tendencia. En el primer caso son perfectos para un look sport chic y en el segundo, es indudable que es el calzado que se apropia del verano.

(Fotos: Cortesía)

3. Prendas denim

Son la obsesión porque sobreviven a todas las temporadas y son un infalible del street style. Como tip, recurre a un total look denim oscuro si lo que quieres es verte más delgada o uno claro si te propones lograr un efecto de mayor volumen.

(Fotos: Cortesía)

4. Fresca y chic

Un vestido fresco en el verano es una decisión acertada, no solo porque es sinónimo de comodidad y libertad, sino porque también te hará proyectar una imagen fresca y segura. Complementa tu outif con un peinado discreto; una pony tail, un recogido medio o el cabello suelto adornado por una diadema serán tus claves para triunfar.

(Foto: Cortesía)

5. Básicos

Una opción rápida, pero que no por ello rompe con el requisito indispensable de hacerte brillar en casa: opta por un pullover y unos pantalones tipo knicker, que equilibran tu necesidad de estar una tarde arropada por tejidos suaves, pero con las frescura que el corte ofrece. Si estás en un clima más cálido, una femenina camiseta sin mangas es perfecta.

(Fotos: Cortesía)

¿Lista para convertirte en la reina del home office?

Fotos: Chico’s, Fila, Steve Madden, Indigone, Iconique, Vösh, Iriis, JMR México y Bottega

Venetta

Por: María del Carmen López