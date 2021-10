Jane Seymour denuncia la falta de diseñadores dispuestos a vestir a mujeres de su edad

En la década de los ochenta era habitual ver a Jane Seymour luciendo en sus apariciones públicas diseños de Escada, Nolan Miller o del mismísimo Gianni Versace, que le pasaba los que su hermana Donatella ya había utilizado porque sabía que las dos utilizaban la misma talla.

Sin embargo, en la actualidad, esa situación cambió ligeramente por culpa de la discriminación que las actrices enfrentan en la industria en que ella trabaja al alcanzar cierta edad y que no afecta únicamente a los papeles que les ofrecen.

«A mí nunca me ha pagado ningún diseñador para que me ponga alguna de sus prendas, aunque al día de hoy no todos están dispuestos a vestir a una persona de mi edad», comentó la actriz de 68 años en un artículo que escribió para el periódico The Guardian.

En esas ocasiones en que no encuentra ningún candidato dispuesto a confeccionarle una creación en exclusiva o a prestarle al menos alguna de su colección, tampoco se agobia demasiado.

Su filosofía en materia de estilo dicta que, si algo le gustaba y le favorecía en el pasado, no hay ningún motivo por el que no pueda volver a utilizarlo y en vista de que en una época de su carrera muchos de sus contratos estipulaban que se podía quedar con todo el vestuario de su personaje, lo cierto es que su armario está muy bien abastecido.

«Me da igual si ponerse algo dos veces resulta aceptable o no, si me siento a gusto con el vestido y resulta apropiado para la ocasión, entonces lo pienso llevar de nuevo. Si me entra, claro».

Por: Bang Showbiz