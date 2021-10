La biblia del cuidado de la piel a los 40 de acuerdo con un experto

Platicamos con el doctor Howard Murad para entender los efectos del envejecimiento, la importancia de la hidratación y del ejercicio.

Como suele decirse, los 30 son los nuevos 20 y los 40, los nuevos 30. Pero ¿de qué deberíamos preocuparnos? ¿Cuáles son los ‘imperdibles’ de estilo de vida y cuidados de la piel que deberíamos procurar tener una vez en los 40?

Desde siempre, el doctor Howard Murad ha estado interesado en el bienestar de los demás: “Es lo que me llevó a la escuela de farmacia, luego a la de medicina y, en última instancia, al mundo de la dermatología. Una vez que me gradué como dermatólogo me di cuenta de que podía contribuir con la creación de soluciones tópicas que hasta entonces no estaban disponibles”.

Con el paso del tiempo, el experto ha innovado con tecnologías y fórmulas de alto rendimiento. Y no sólo eso: rompió barreras en la rutina estándar del cuidado de la piel al desarrollar tratamientos que abordan problemas específicos, como el acné, las arrugas y la hiperpigmentación.

¿Qué es la belleza según Murad?

Para él la belleza está determinada por la salud: “Cuando eres hermosa es porque te encuentras saludable. El nivel de bienestar, si has dormido lo suficiente, comes bien y lidias con el estrés de modo adecuado, se refleja en tu rostro, en la sonrisa y en unos ojos brillantes… Una piel hermosa luce saludable”, expresa en entrevista exclusiva.

El secreto y poder de los ingredientes secretos

“A cualquier edad existe un factor de envejecimiento común: conforme pasan los años la piel se torna cada vez más seca”, asegura Howard Murad. Por lo tanto, para conservar una dermis fresca y vivaz es imperativo mantener altos niveles de hidratación en nuestro cuerpo y, por supuesto, en nuestras células.

Por ello, sugiere utilizar humectantes y pantalla solar a diario. Además de hacer ejercicio para desarrollar músculo, pues éste tiene un mayor porcentaje de agua en comparación con la grasa.

Uno de los enemigos de la juventud es el estrés, así que consiéntete y disfruta los efectos tranquilizadores de la naturaleza

Asimismo, debes “comer tu agua, no sólo beberla, es decir, consumir frutas y verduras para hidratarte de adentro hacia afuera. Y no menos importante, ¡minimiza el estrés!, pues deshidrata las células”, explica.

Con respecto a los ingredientes que deberías buscar en cremas de día y de noche, el especialista recomienda optar por el retinol, el ácido hialurónico y la vitamina C.

Los must de una piel sana

¿Y qué pasa con los tratamientos de cabina, como el láser, las exfoliaciones o cualquier otro recomendado a esta edad?

Antes de seleccionar uno platica con tu dermatólogo acerca de tus necesidades. “Es clave abordar lo que es importante para cada una y sus inquietudes, a fin de que se traten las problemáticas de manera efectiva, ya sea con un peeling, láser o un tratamiento tópico”.

“Los estragos causados por el sol ocurren, incluso, al estar dentro, sentados junto a una ventana”, dice el experto. “Para minimizarlos, la piel necesita antioxidantes y un complejo anticontaminación”.

¿Qué hay de los nutricosméticos que prometen reparar los mecanismos celulares?

Son suplementos bastante beneficiosos al cumplir 40 años y, definitivamente, el doctor Murad recomienda tomarlos. Por otro lado, la dieta, el estilo de vida y el estado emocional tienen un impacto tremendo en la salud. Pero, sobre todo, en el estado de la piel.

Así que es vital combinar agentes tópicos y el cuidado interior de la dermis con una correcta alimentación y ejercicio con regularidad.

Murad, quien ha escrito más de una docena de libros, entre los que destaca Wrinkle-Free Forever, cuyas páginas están llenas de sus secretos sobre el tema, también revela algunos de sus tips infalibles.

– Para mantener a raya las líneas de expresión debes regresar al concepto de hidratación: “La sequedad provoca líneas finas, otras más profundas, piel opaca y cambios de textura. Si las hidratas por dentro y por fuera, te mantendrás joven por más tiempo”.

– ‘Piel sobreprocesada’: Todo el mundo sabe lo que significa el pelo sobreprocesado, pero rara vez escuchamos este concepto cuando se trata de la dermis. “Significa exactamente lo que estás pensando: demasiados productos que no son adecuados, son capaces de provocar un daño adicional y alejar por completo tu cutis de los resultados deseados”.

– Cuidado con los conceptos erróneos sobre el envejecimiento y qué hacer para retrasar sus efectos: Resulta esencial comprender que la belleza se encuentra en el ojo del espectador, y una misma es éste: “Cuanto más crítica seas, menos feliz serás. Apréciate a ti misma y a tu piel o, como me gusta decir: ‘¡Sé siempre amable con tu mente!’”, concluye.

Por: Alexis Mustri

