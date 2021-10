Las mejores formas de combinar y lucir una gabardina

Ni la lluvia ni el frío te quitarán el estilo. Ideas y formas de lucir una gabardina para combinarlas de manera exitosa.

Una prenda que guarda la personalidad del otoño es la gabardina. Es aquella prenda de vestir impermeable que termina por ser el complemento ideal a todo tipo de ropa, no importa si estás usando pantalón o vestido. Para estar acorde a la temporada, tenemos un par de tips para combinar y lucir una gabardina de manera exitosa.

No te pierdas: Estas son las tendencias de maquillaje para el otoño-invierno 2020

Apuesta por el look cómodo y casual, pero añadiéndole color

Ser elegante no tiene por qué arriesgar el sentido cómodo. Y si no quieres pensar demasiado en los elementos fancy, añade una colorida gabardina. Los colores básicos de una playera de algodón blanca con jeans de tono azul claro, combinado con sneakers, destacarán a la gabardina y te mantendrán abrigada sin sacrificar tu confort.

(Foto: Getty Images)

No te pierdas: 4 piezas clave para el éxito laboral

El conjunto monocromático que no tiene pierde

Combinar el pantalón, la blusa, los zapatos y la gabardina se siente como tener un boleto de lotería ganado. Si eres de las que no piensan dos veces armonizar de pies a cabeza, esta opción es ideal. Puedes optar por esta combinación en tonos claros para looks matutinos, pero si la aventura nocturna llama, corre hacia los tonos oscuros y elegantes.

(Foto: Getty Images)

El salvavidas para los vestidos largos

Para aquellas ocasiones en que llevas un vestido largo, pero no quieres cargar con el abrigo invernal. La gabardina permite mayor movimiento gracias a que es más ligero, pero el bonus es que te cubre prácticamente más abajo de las rodillas. ¿La mejor parte? Da para que los zapatos luzcan en cada paso.

(Foto: Getty Images)

Juego de patrones

Este movimiento puede usarse de dos maneras. Puedes llevar una gabardina colorida y lleno de estampados, y debajo un conjunto sobrio. O al revés, optar con prendas debajo con muchos patrones y dejar que la gabardina haga juego en tonos neutros. Usa tacones para darle mayor movimiento a la combinación.

Te puede interesar: Tendencia neón. Aprende a llevarla con mucho estilo

(Foto: Getty Images)

Para lucir coqueta en minis

Elemento clave para cuando no quieras sacrificar el gran look que una mini falda otorga. Gracias a la longitud de la gabardina, puedes mantenerte lo suficientemente abrigada y al mismo tiempo lucir las piernas. Los tonos nude logran un conjunto más elegante, pero no dudes en aplicar colores llamativos o darle contraste a tu falda. De las propuestas más versátiles para lucir y combinar una gabardina.

(Foto: Getty Images)