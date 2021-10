Lecciones de moda de la reina Letizia que puedes retomar en 2021

Desde faldas con estampado de gallo hasta vestidos en corte de abrigo. Los looks de la reina Letizia que perdurarán por mucho.

¿Necesitas inspirarte para rediseñar tu armario el próximo año? Tenemos un par de looks de la reina Letizia que definitivamente no defraudaron durante el 2020. Toma un par de minutos para observar los estilos, texturas y colores de cada prenda, ¡más de uno te fascinará!

1. Vestido bicolor invernal

Bicolor, mini y forro de lana. Así es el vestido de Carolina Herrera que Letizia reutilizó y se volvió en la mejor inspiración invernal para el armario. Es un modelo gris con guiños morados al interior del saco que este 2020 usó para los premios Jaume I.

2. Estampado de firework

Letizia asistió al Tourism Innovation Summit con un modelo que llevó en 2019 para encontrarse con Camilla de Cornualles y Kate Middleton. En esta ocasión, fue vista en solitario en Madrid y apostó por el modelo de mangas abullonadas con largo debajo de las rodillas. Si quieres usar algo igual, cópiale a la reina y agrega un cinturón delgado para acentuar la cintura.

3. Pata de gallo

Así como Kate Middleton y la princesa Diana han lucido trajes engalanados en el afamado estampado de pata de gallo, Letizia lo hizo con una encantadora falda lápiz. Usó un elegante conjunto para reunirse con la sede del Real Patronato sobre Discapacidad. Acaparó cámaras con una acertada paleta de colores rojo, blanco y negro. La distinguida falda lápiz de Hugo Boss con jersey rojo y abrigo blanco de corte clásico de Felipe Varela.

4. Falda plisada

Un elemento más que une a la duquesa de Cambridge y a la reina Letizia, es el uso ganador de las faldas plisadas aún en invierno. La esposa del rey Felipe VI estilizó un modelo nude y dorado de Massimo Dutti con blusa de negra de manga larga y botones frontales. Optó por salones de Manolo Blahnik, y para mantenerse calientita un abrigo negro de corte clásico.

5. Vestido floral minimalista

La familia real presidió el acto previo a los galardones de los Premios Princesa de Asturias 2020. En este la reina lució un modelo estrenado en 2019, el vestido floral y minimalista de Carolina Herrera. Este modelo de largo midi y manga francesa tiene una coqueta falda evasé y un estampado de pinturas florales en tonos verdes, azules y morados. ¿Verdad que es una grata inspiración otoñal?

6. Elegancia en azul marino

A estas alturas del 2020, la reina no ha estrenado look, pero eso no la alejó de llevar un conjunto que robara suspiros. Tal fue el caso del vestido colección otoño-invierno 2019 de Delpozo. Un modelo azul marino y largo midi con hombro descubierto y una maxi flor lateral. Lo combinó con salones del mismo color y un clutch para atender a la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias 2020.

7. Traje sastre de color llamativo

Así como hay prendas que favorecen tu cuerpo, hay ocasiones en que tú le pones la magia a esa prenda. Ejemplo de ello es el traje sastre de Roberto Torretta que Letizia ha modelado extraordinariamente en dos ocasiones. Color rojo de pies a cabeza, este traje está formado por una chaqueta entallada de doble solapa y pantalón acampanado con un corte vertical a la altura de los tobillos. El outfit ideal para toda working girl.

8. Vestidos largos de manga larga

Parece un juego de palabras, pero es lo que es. Los vestidos largos de manga larga son un modelo ideal para lucir en otoño, mismo que la reina Letizia ha llevado en diversas ocasiones, como lo fue una pieza de Massimo Dutti para reunirse con la Asociación Española Contra el Cáncer. Azul marino, con estampado de flores en tonos blancos y rosa claro.

9. Telas delicadas

Cuando el sol sale y las temperaturas altas permiten dejar entrever un poco más de piel, es momento de seducirse con las telas delgadas y de colores relajados. Los reyes de España visitaron Ibiza, y para este encuentro la reina optó por un vestido largo de color blanco diseñado por Charo Ruiz. Resaltan los volantes en la parte de los hombros y pecho, así como el encaje de guipur.

10. El azul Klein

A principios de año, la reina Letizia demostró que no le teme a uno de los tonos más elocuentes del azul. Para la Pascua Militar, se decantó por el azul Klein con un vestido tipo abrigo, de modelo esmoquin con botonadura con piedras de strass y abertura en la pierna. La sofisticación del modelo y el color son un dúo que no querrás soltar para el 2021.

11. El traje sastre sobrio

A diferencia del modelo rojo carmín que alguna vez portó este año, Letizia también demostró que el traje sastre sobrio y sin demasiadas ataduras es un elemento ganador. Este es un traje sastre negro de raya diplomática, con una americana entallada y salones negros de gran tacón con un sencillo top blanco.

