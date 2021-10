Luce juvenil con estas claves del maquillaje

El cuidado de la piel es una de los aspectos esenciales para verte fresca y juvenil. ¿Sabes qué buscar en el maquillaje que compras?

Verte juvenil no sólo es una cuestión de guardarropa o actitud. Tu piel necesita toda una estrategia para su cuidado: demasiado maquillaje la daña, muy poco puede revelar daños e imperfecciones. Con la variedad de productos en el mercado (y los avances tecnológicos que cada vez van más rápido), es muy fácil perder de vista las características esenciales de un buen maquillaje en 2020.

Si no estás segura de cuáles elementos buscar al momento de comprar cosméticos, recuerda que los mejores…

Difuminan la luz

Acabar con las ojeras y manchas es un truco de iluminación. Tanto Guerlain como Lancôme ofrecen excelentes opciones para el manejo de la luz en tu cutis. El Precious Light o el Effacernes Longue Tenue son correctores que se encargan de distribuir los rayos para brindarte una imagen suave y natural.

Resisten el calor y la humedad

Asegúrate que tu base tenga factor de protección solar y que sus ingredientes sean de una calidad suficiente para no diluirse o correrse con facilidad. Nosotras te recomendamos el Double Wear, de Estée Lauder, para una protección 24 horas que sea a prueba del clima.

Foto: Liverpool

Tienen un acabado mate

Es muy importante que la textura de tu rostro se vea uniforme. Esto se logra gracias al balance perfecto entre luz y opacidad. Por ejemplo, la base líquidaDiorskin Forever & Ever Wear, de Dior, corrige las imperfecciones de tu piel con un acabado mate luminoso que justamente contempla esos dos aspectos.

Son súper ligeros

La mejor sensación de un maquillaje —además de hacerte ver bien— es que no se sienta. Un polvo de larga duración como Almost Powder, de Clinique no sólo es genial por la protección y uniformidad que brinda a tu rostro, sino que es tan ligero que parece que no está ahí.

