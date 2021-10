Maquillaje para lucir espectacular en las fiestas

Consultamos a prestigiosos make up artists para recrear paso a paso looks glamurosos y festivos con las mejores técnicas de maquillaje. ¿Estás lista para lucir espectacular?

Miguel Collado Febus, regional training manager de Guerlain, te instruye en el gran secreto que supone utilizar diferentes tonalidades de sombras sin que se mezclen entre ellas: usar brochas de cerdas finas.

Cálido matiz en la mirada

Descubre la manera más elegante de llevar un maquillaje con tonos cálidos e iridiscentes. Opta por acabados metalizados como los que adora Salma Hayek.

1) El primer paso para unos ojos de impacto es usar sombras en crema, pues su pigmentación es intensa y duradera. ¿La regla de oro? Todo maquillaje se debe sellar al finalizar con un producto de acabado en polvo. Una brocha suave y gruesa ayudará a pigmentar y difuminar mejor.

2) Terminar con un delineado de ojo de gato resulta esencial. Una brocha angular delgada ayudará a crear líneas tenues, las cuales estilizan el ojo. Busca simetría en ambos ojos, comenzando en la base de las pestañas, de adentro hacia afuera.

“Un acabado metálico le va increíble a todo tipo de piel. No importa el matiz, elige tu favorito para destacar tu mirada”.–Vicente Oviedo, makeup artist de Revlon.

Muy natural

Nos encanta el poder de un make up sencillo pero con un twist, como el de Eiza González. Lo puedes aplicar desde temprano e intensificarlo para un evento de noche sin problemas.

1) A fin de recrearlo en casa comienza con una base de maquillaje de acuerdo con tu tono natural, siempre elige una que se fusione perfectamente con tu piel. Aplícala con una brocha especial para este producto; hazlo por zonas para evitar que se seque antes de tiempo donde no has tenido oportunidad de desvanecerla y así impedir crear una pasta desagradable y gruesa. El acabado ideal te lo dará una esponja previamente humectada. No olvides maquillar el cuello y el área del escote.

2) Lucir un contour imperceptible durante el día es posible. ¿Cómo? Opta por un polvo bronceador de tono albaricoque y destellos dorados, de aspecto luminoso (no brillante); aplica una mínima cantidad con una brocha pequeña, sugiere Nevyn Ramos, regional training manager de Guerlain.

3) Los labios son esenciales para terminar este look, llevar un labial dos o tres tonos más oscuros que tu color natural, ya sea rosado o en tonos tierra, creará la ilusión de un acabado sencillo, limpio, clásico y absolutamente encantador.

«Para lograr una divina piel besada por el sol, aplica un bronzer ligero y no muy oscuro en las sienes, mejillas, barbilla y un poco en la nariz”.–Vicente Oviedo.

Mirada glamurosa

Al estilo de la modelo Naomi Campbell, apuesta por el glitter. Descubre la manera apropiada de aplicarlo sin importar tu edad.

1) Si quieres un efecto natural, Vicente Oviedo, make up artist ambassador de Revlon, aconseja utilizar una sombra con destellos, pero si deseas un efecto dramático resulta indispensable aplicar las sombras y el glitter por separado, así acentuarás el acabado brillante.

2) ¿La clave de un glitter ultrabrillante? Emplear pigmentos y no sombras que lo incluyan en su formulación, ya que su terminado destella aún más. Para retirar las pequeñas chispas que han invadido el rostro emplea cinta adhesiva; remueve con suavidad el exceso de producto.

3) El corrector también es esencial para una mirada fresca, ya que neutraliza las ojeras. Es importante que selecciones uno en un tono similar al de tu piel o un poco más oscuro, concentrando el producto desde el lagrimal hacia el exterior y con movimientos delicados, ya que es la parte más sensible.

«Para un acabado profesional, tras la prebase para parpados, aplica las sombras en la gama de color deseada, ahora usa una pluma iluminadora de modo que el glitter quede adherido al párpado, si éste no se adhiere con facilidad, entonces utiliza pegamento para pestañas»–Miguel Collado.

Guiños de color

La actriz Gemma Chan demuestra que con un toque de sombras y delineador puedes destacar en cualquier ocasión.

1) El experto en maquillaje Nevyn Ramos recomienda resaltar siempre la línea superior de las pestañas con un delineador negro líquido a prueba de agua.

2) Si quieres crear un smokey eye que enfatice tu maquillaje, toma el producto y aplícalo en la cuenca del ojo con movimientos horizontales, pasando la brocha con calma y de adentro hacia afuera, sin prisas y con poca presión. Para los ojos pequeños es vital recordar que entre más ancha sea la línea que creemos debajo del ojo, más abierto se verá.

3) Los iluminadores son esenciales para dar resplandor al rostro en zonas como pómulos y nariz, pero no debes exceder su uso, pues crean la ilusión de una piel grasa. Aplícalos en pequeñas dosis también en el arco de cupido y en el lagrimal, siempre de afuera hacia adentro, evitando la barbilla para no crear ese aspecto graso.

«La mejor técnica para abrir visualmente la mirada es maquillar la línea de adentro del ojo con un lápiz color piel o blanco, así como aplicar varias capas de máscara para pestañas»–Vicente Oviedo.

Sonrisa carmín

Toma nota del look de la actriz Jessica Chastain, quien utiliza sus labios como punto focal, destacándolos en un tono rojo pasión.

1) Para lucir una base de maquillaje de aspecto homogéneo, Vicente Oviedo revela que el truco es colocar una primera capa ligera del centro hacia el exterior, poniendo énfasis en el cuello y difuminando para que no se vea un corte de color, y una segunda capa solo sobre las áreas con rojeces.

2) Un delineado profesional se logra con práctica; no obstante, este truco hará la diferencia: coloca tu codo en una superficie plana, para crear estabilidad, delinea en un solo movimiento para evitar errores o exceso de producto.

3) Un poco de máscara de pestañas en color negro es la mejor manera de concluir un rostro digno de una femme fatale.

«Siempre difumina el delineado de labios del exterior hacia el interior. Quizá no lo sepas, pero el delineador tiene la función de ayudar a capturar por largo tiempo la pigmentación de la barra de labios»–Nevyn Ramos.

Punto focal

Inspírate en el maquillaje de Lucy Boynton para lucir unos ojos y labios impresionantes que te hagan destacar.

1) Las cejas son el marco del rostro y pueden arruinar tu look. Por ello, un diseño de ceja profesional será la base de todo.

2) Darle un color de impacto a tu mirada te hará ver increíble. Siempre aplica los tonos claros en el lagrimal interno, en el parpado móvil y pon un toque debajo de las cejas. Completa el look con un poco de rubor mate en el arco para dar un aspecto cálido, aconseja el experto Nevyn Ramos.

3) Terminar con un lápiz labial del mismo tono de tus sombras no tiene que ser un paso en falso, en especial si el acabado es ultrabrillante, festivo y divertido. Logra este efecto con polvo rico en pigmentos brillantes o un gloss con acabado de glitter.

«Para lograr unas cejas naturales lo mejor es no alterar la forma ni el color natural de ellas, dos pasos básicos para tenerlas de impacto»–Vicente Oviedo.

Por: Michel Medina Martínez / Foto: Getty Images