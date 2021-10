¿Por qué tu cabello cambia de mood con cada estación?

Te dejamos algunos tips para que tengas un ‘good hair day’ y afrontar por qué tu cabello cambia de mood.

Algo está pasando… ¿Por qué tu cabello cambia de mood? Diversos factores podrían estar influyendo, pero hoy es un gran día y tu pelo lo sabe.

El fin de las vacaciones y del verano provocan una baja de energía que incluso puede afectar nuestro estado de ánimo. Esto cambios estacionales también afectan a tu piel e incluso tu cabello.

No te preocupes, no eres la única a la que le sucede esto, pero pequeños ajustes en tu estilo de vida te traerán beneficios en todos los niveles, incluida la salud del cabello.

1. Necesitas una dosis de optimismo

Ser optimista no significa ignorar todas las dificultades que te pone la vida, todo lo contrario: es concentrarte en el aspecto positivo de las cosas.

El optimismo se contagia y si hay optimismo mejora la alegría y la esperanza de vida. Y no lo decimos nosotras, lo dice la ciencia.

Según un estudio de la Universidad de Boston, publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, las personas con los niveles más altos de optimismo tienen un promedio de vida de entre el 11% y el 15% mayor que aquellos que practicaban poco el pensamiento positivo.

2. Despúntalo

Dale una oportunidad más a tu largo, pídele a tu estilista que te corte el pelo una media pulgada, de esta forma lo sanearás y quedará libre de puntas abiertas.

3. ¿Lo estás lavando correctamente?

Si alguna vez has escuchado la frase “una buena actitud comienza justo después de la ducha”; es porque también aplica para tu cabello.

Cuando lo laves, tienes que lavar también el cuero cabelludo y usar productos con acondicionador. Si incluye Keratina es mucho mejor.

4. No abuses del agua caliente

El calor provoca la dilatación de las escamas de la cutícula del cabello y lo reseca, lo que le podría dar un aspecto quebradizo. Dale a tu pelo un enjuague de agua fría al final de cada lavada.

5. Lúcelo

En esta temporada, ponle un poco más de alegría. Si llevas el cabello suelto, usa una banda o diadema, regresaron para ponerse de moda. Si lo usas recogido, usa algún listón,pañuelo o mascada.

Ahora que sabes cómo mantener tu cabello sano y el porqué debes cambiar tu chip a uno más optimista, súmate a Palmolive Optims para celebra el #DíaDelOptimismo este 27 de agosto.

Descubre las sorpresas que Palmolive tiene para ti en su Facebook: facebook.com/OptimsColgatePalmoliveMx.