Rutina de belleza antiedad: luce más joven en 5 pasos

Retrasar los signos de la edad y lucir una piel joven y bella es posible, sólo necesitas los productos adecuados.

No podemos evitar envejecer, eso es un hecho, pero aunque no lo creas, muchos de los tan temibles “signos de la edad” no son producto del paso del tiempo. La contaminación, el sol, la deshidratación, incluso el estrés pueden hacer que aparezcan arrugas y manchas que nos hacen aparentar más años de los que en realidad tenemos.

La bueno noticia es que existen muchos productos de belleza perfectos para combatir estos efectos negativos y hacerte lucir joven y bella a cualquier edad.

Checa esta rutina de belleza antiedad de Eternal Secret con la que recuperarás la juventud de tu rostro en sólo 5 pasos:

1. Agua Micelar 5 en 1

El primer paso para lucir más joven es una piel limpia, y el agua micelar 5 en 1 de Eternal Secret es perfecta para eso. Se trata de una solución líquida con unos activos que ayudan a limpiar la piel a profundidad para dejarla libre de grasa e impurezas y mantener el rostro hidratado todo el día.

¿Cómo usarla? Aplica una pequeña cantidad en un algodón y masajea tu rostro con movimientos circulares del interior hacia el exterior. Déjala actuar hasta que seque y no hace falta enjuagar.

Foto: agua micelar 5 en 1 de Eternal Secret.

2 . Carbón Activado

El gel limpiador con Carbón Activado de Eternal Secret es perfecto para desintoxicar la piel y dejarla libre de impurezas, por eso se ha convertido en un aliado de belleza para evitar imperfecciones en el rostro y dejar los poros más limpios.

¿Cómo usarlo? Humedece tu cara y cuello con agua templada y luego aplica una pequeña cantidad con tus dedos índices. Distribuye en todo tu rostro y masajea por un minuto. Después enjuaga con agua.

Foto: Carbón Activado de Eternal Secret.

3. Dermo Reparador Antioxidante con Astaxantina

Esta crema facial neutraliza los daños ocasionados por el medio ambiente (radicales libres), disminuye y previene las arrugas y líneas de expresión, y brinda luminosidad y frescura al rostro para que luzca más joven y radiante.

¿Cómo usarlo? Aplica seis gotas en frente, nariz, mejillas, barbilla y cuello, y distribuye en todo el rostro con un leve masaje circular. Olvídate del envejecimiento prematuro.

Foto: Dermo Reparador Antioxidante.

4. Protector Solar

Como sabes, el sol es uno de los principales enemigos si queremos lucir una piel joven y saludable. Puede que sus efectos no se vean en mucho tiempo, pero tarde o temprano verás por qué insistíamos tanto en que debías usar tu protector solar todos los días. Con nieve, lluvia o viento, nunca debes salir sin él.

El FPS 50 de Eternal Secret, además de ser resistente al agua, no contiene parabenos, alcohol o perfumes y no te deja esa capa blanca ni esa sensación grasosa y pegajosa de la mayoría de los protectores.

¿Cómo usarlo? Como si fuera una crema facial normal, distribuye en todo tu rostro sin olvidarte de la barbilla, el cuello y el escote. Llévala contigo y aplica varias veces a lo largo del día para mantener su efecto protector por más tiempo.

Foto: FPS 50 de Eternal Secret.

5. Serum Dermo Renovador

Se trata de un tratamiento para el rostro con una gran concentración de activos que penetran las capas de la piel hasta donde tu crema facial no llega.

Su principal propiedad es que aumenta la formación de colágeno y elastina para renovar y dar firmeza a la piel, lo que se traduce en líneas de expresión menos visibles especialmente en frente y ojos.

¿Cómo usarlo? Aplica seis gotas en frente, nariz, mejillas, barbilla y cuello, y con un leve masaje circular distribuye en todo el rostro.

Foto: Serum Dermo Renovador Eternal Secret.

Nosotras ya tuvimos la oportunidad de probar todos estos productos hace unos días, durante la fiesta de lanzamiento de su tienda en línea: https://www.eternalsecret.com/. La mejor noticia del día es que ahora ya podrás adquirir éstos y todos los productos de la marca desde la comodidad de tu casa y con un solo clic. Fácil, rápido y seguro.

Visítalo y comienza a lucir aún más tu belleza con esta rutina de belleza que, definitivamente, hará que te quites varios años de encima. Te lo aseguramos.