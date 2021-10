Es momento de hablar sobre uno de los ingredientes que más controversia y rechazo genera, los parabenos. ¿Te suenan? Aquí, todo lo que necesitamos saber acerca de los parabenos.

Hoy vamos a ver que son y que mitos existen en torno a ellos. Los parabenos se utilizan en cosmética como conservantes, ya que estos tienen actividad antimicrobiana y antifúngica, protegen y hacen que el producto dure un tiempo determinado, siempre indicado por el fabricante.

Los parabenos se llevan utilizando de manera segura durante casi 100 años como conservantes en la industria de alimentos, fármacos y productos cosméticos.

¿Sabían que algunas frutas, como las fresas, contienen parabenos como conservante de origen natural? Así que es hora de perder el miedo a los parabenos, ya que son sustancias eficaces y seguras si se utilizan a las concentraciones recomendadas.

(Foto: Getty Images)

Existe un reglamento y unas limitaciones de uso.

De hecho, los metil, etil, propil y butil parabenos o parabenos de cadena corta están aprobados como conservantes cosméticos y se catalogan como seguros.

Para garantizar su seguridad, el reglamento exige unos tests toxicológicos y se estipulan las concentraciones que se consideran inofensivas a estos límites.

Existen otras limitaciones como para productos de permanencia en la piel, como los que se utilizan en la zona del pañal del bebé y no se autoriza su uso para menores de 3 años.

La FDA también participa en la Revisión de Ingredientes Cosméticos (Cosmetic Ingredient Review, CIR), un grupo independiente de expertos médicos y científicos que evalúan la seguridad de los ingredientes cosméticos en función de los datos publicados en los estudios científicos, además de los datos proporcionados voluntariamente por la industria cosmética. La FDA toma en cuenta los resultados de las revisiones de la CIR cuando se realiza una evaluación de la seguridad.

• En 1984, la CIR examinó la seguridad de los parabenos que se utilizan en cosméticos y concluyó que eran seguros, incluso en dosis extremadamente altas. Los parabenos se usan en niveles que oscilan entre 0.01 y 0.3 por ciento.

• En 2012, la CIR reabrió su informe de seguridad sobre los parabenos para tener en cuenta todos los datos nuevos. Como se hizo en el año 1984, se reafirmó la seguridad de los productos en los que se usan parabenos como conservantes. La FDA declaró que no hay ninguna razón para que los consumidores se preocupen por el uso de cosméticos que contienen parabenos. Los expertos médicos y toxicológicos de la FDA también clasificaron al metil y el propilparabeno como seguros para su uso en la conservación de alimentos.

Las agencias gubernamentales de todo el mundo como Japón, Australia y Canadá permiten el uso de parabenos. En todos los países se han establecido límites de seguridad para el uso de conservantes con parabenos.

(Foto: Getty Images)

Todo lo que necesitamos saber acerca de los parabenos y falsos mitos sobre ellos

Los parabenos se llevan la peor fama al no ser productos de origen natural, pero no son más peligrosos que otras sustancias.

Mito 1. ¿Los parabenos pueden producir o producen alergias?

Hay que tener en cuenta que cualquier sustancia puede producir en un momento dado una alergia específica en un paciente concreto. La capacidad de sensibilización de los parabenos en la población general es baja, situándose en la mayoría de los estudios en torno al 1 por ciento (sólo algunos estudios científicos muestran tasas ligeramente superiores).

Mito 2. ¿Los parabenos causan cáncer debido a su efecto estrogénico?

La principal preocupación respecto al uso de los parabenos en cosméticos es que puedan tener un efecto similar al de los estrógenos, hormonas sexuales femeninas, causando un desequilibrio hormonal en el cuerpo que podría causar distintas patologías, como el cáncer de mama. Fue en el año 2004 cuando se publicó un estudio realizado en una universidad de Reino Unido en el que se habían detectado parabenos en tejido tumoral mamario. Aunque las conclusiones de este estudio no fueron que los parabenos estuviesen implicados en el cáncer de mama y muchos medios de comunicación lo contaron así.

Después de ese estudio se hicieron cientos de estudios más para tratar de encontrar alguna relación entre el cáncer y el uso de parabenos en cosmética. Todos los estudios científicos realizados hasta la fecha han desestimado esta relación. La evidencia científica nos dice que los parabenos usados en cosmética son seguros.

COSMÉTICA SIN PARABENOS

A pesar de que nada se ha comprobado y que los expertos apoyan la seguridad de estas moléculas, la controversia que se ha creado es utilizada como argumento de marketing para lanzar productos libres de parabenos.

Pero desde el año 2019 en Europa entró en vigor Reglamento (UE) No 655/2013, que tiene como finalidad la prohibición de utilizar como reclamo publicitario o de calidad y seguridad las palabras como: cremas sin parabenos, sin sulfatos, sin aceites minerales y por su puesto sin tóxicos. Según esta normativa europea, ningún cosmético que se encuentre en el mercado puede llevarlos. ¿Por qué? Porque el que lleve parabenos, en este caso, no es malo ni el producto cosmético va a ser de peor calidad y no va a ser menos seguro. La estrategia publicitaria del «sin» se fundamenta en el miedo, así que con esta normativa europea se pone fin a la quimiofobia.

Así que dejemos atrás los miedos y consumamos cosmética de calidad que siga la legislación vigente.

Espero que esta información te ayude a comprar y elegir productos cosméticos sin miedo y sin prejuicios. ¡Cualquier pregunta no dudes en escribirme!

Por: Gabriela del Fueyo. Farmacéutica especializada en dermocosmética. Divulgadora científica. IG @gabidelfueyo @the2beautypharmacists.