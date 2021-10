Todo lo que necesitas saber sobre la Semana de la Moda de Nueva York

Aquí está el qué, quién, cuándo, dónde y por qué de lo que ocurrirá en la Semana de la Moda de Nueva York 2020.

La ceremonia de los Oscar ha sido adelantada de marzo a febrero y tendrá lugar el domingo 9. El calendario no es ideal para la Semana de la Moda de Nueva York, que trata de recuperarse tras varias temporadas deslucidas.

Los diseñadores siempre intentan sentar en primera fila a conocidos actores para admirar sus creaciones, pero muchos estarán esta semana en Los Ángeles, donde las espectaculares fiestas de Hollywood competirán con las de Nueva York.

(Foto: Getty Images)

Scott Studenberg y Margherita Missoni optaron por presentar sus colecciones de otoño 2020 en Los Ángeles para aprovechar el momento.

E, incluso, Tom Ford, director del Consejo de Diseñadores de Moda de Estados Unidos (CFDA), que ayuda a organizar la SMNY, ha decidido partir al oeste.

«No hay nada realmente más visible que Los Ángeles en el momento de los Oscar», explicó Ford. «Alguien me preguntó el otro día cómo puedo justificar el desfile en Los Ángeles cuando soy el director de la CFDA», declaró al sitio Business of Fashion. «Le recordé que se trata del Consejo de Diseñadores de Estados Unidos, no de Nueva York«.

Ausentes

La llegada de Tom Ford al CFDA generó esperanzas: el diseñador acortó la semana de la moda a cinco días para darle más fuerza, y grandes nombres como Tommy Hilfiger y Rihanna mostraron sus colecciones en Nueva York en septiembre pasado.

Pero ahora, Tommy Hilfiger presentará su colección en Londres, y Jeremy Scott en París. La actriz y cantante Rihanna, que en septiembre presentó su exitosa segunda colección de lencería para Savage x Fenty, tampoco estará en las pasarelas.

(Fotos: Getty Images)

Ralph Lauren, Phillip Lim, Tomo Koizumi y el diseñador Kerby Jean-Raymond de Pyer Moss, que causó sensación la semana pasada, decidieron no desfilar esta temporada en Nueva York. Lo mismo Zero+María Cornejo, que hará una presentación íntima en vez de un desfile.

A observar

Pero, pese a todo, hay grandes nombres que dirán presente en esta SMNY que culmina el 12 de febrero: Marc Jacobs, Michael Kors, Carolina Herrera y Oscar de la Renta estarán en las pasarelas.

Las hermanas Mulleavy de la marca Rodarte, consideradas entre las diseñadoras más originales de su generación, regresan a Nueva York, dando un impulso precioso a la SMNY.

Rag & Bone, cuyo show tendrá inteligencia artificial, regresará a la SMNY por primera vez desde 2016.

(Foto: Getty Images)

Un puñado de diseñadores jóvenes que prometen serán examinados con lupa por compradores para grandes tiendas. La revista Vogue destacó entre ellos a Kee Kim, Olivia Cheng, Tia Adeola y Kenneth Nicholson.

Otros más conocidos para observar son Sies Marjan, Eckhaus Latta, Monse, Brandon Maxwell y la uruguaya Gabriela Hearst.

La SMNY ha intentado ser más diversa en los últimos años, y presentará esta temporada shows del creador senegalés de Sukeina, Omar Salam, a Fe Noel, de Grenada, o los diseñadores negros Aliette, LaQuan Smith y a Christopher John Rogers.

El coronavirus

La SMNY ha abierto sus puertas a diseñadores chinos, así como a blogueros e influencers en las últimas temporadas con la meta de captar el codiciado mercado. ¿Pero qué pasará este año, cuando crece el miedo al mortal coronavirus?

La CFDA no ha informado de la anulación de ningún show. Las marcas chinas Mukzin y Sheguang Hu prosiguen con sus planes de desfilar.

(Foto: Getty Images)

Pero en la semana de la moda de Milán, que corre del 18 al 24 de febrero, las marcas chinas Angela Chen, Ricostry y Hui ya anunciaron que estarán ausentes debido al coronavirus.

El cierre de fábricas, explicaron, les impidió terminar a tiempo las colecciones.

(Foto: Getty Images)

Unos mil compradores chinos, periodistas, diseñadores y otras personas vinculadas a la industria de la moda se perderán el evento, dijeron funcionarios italianos.

La cámara sindical británica de la moda (BFC) también dijo esperar un contingente chino «considerablemente reducido» en la Fashion Week de Londres, que se celebra del 14 al 18 de febrero.

Por: AFP / Fotos: Getty Images