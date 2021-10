Todo lo que necesitas saber sobre la micropigmentación

¿Pelo a pelo, puntos, tatuajes, cepillado, pintado? Consultamos al maquillista y micropigmentador Hugo Álvarez para saberlo todo sobre el microblading… incluso, la causa detrás de ello.

Cuando pensamos en microblading siempre consideramos que es un lujo estético y que es un tema de vanidad, pero la verdad es que la historia de este arreglo para las cejas viene de una consciencia mucho más bello: devolver ese marco del rostro a personas con cáncer que perdieron el pelo. El maquillista y micropigmentador Hugo Álvarez nos cuenta de esto y, de paso, en qué consiste una buena micropigmentación.

¿Por qué la micropigmentación es más que un arreglo?

Porque tiene mucha historia asociada con las personas con cáncer… Yo era maquillista de Lancôme, pero a los 23 años me diagnosticaron cáncer, hice mi tratamiento y perdí el pelo completamente; no me sentía tan débil, estaba joven y por eso me acerqué a la gran señora Silvia Galván y le pedí que si por favor me daba chance de ir a su salón para sentirme productivo y no deprimirme, aunque no me pagara… Pues me apoyó y eventualmente me contrató. Ahí empezaban a experimentar con las cejas micropigmentadas y fui conejillo de indias… y eso me cambió la vida. Me devolvieron no solo las cejas sino la esperanza y el gozo. Desde ese momento decidí que era un regalo de vida y aprendí con ellos.

¿Fuiste un pionero de la micropigmentación, ¿cómo ha evolucionado?

Después de muchos años de trabajo con Silvia Galván me especialicé en ello y con el tiempo, ya recuperado, viajé a certificarme a Shangai, a Madrid y aprendí

una técnica serbia que es muy precisa. Hoy en día que tengo 36 años y toda la experiencia del mundo, te digo que es mucho más que un arreglo estético: es tu cara y las cejas son tu presentación, porque no es como la sonrisa que si quieres la muestras, no es como los ojos que puedes maquillarlos o esconderlos tras los lentes: las cejas están ahí y hablan mucho de quién eres.

¿El microblading y la micropigmentación son lo mismo?

Microblading es el servicio de poblar la ceja y la micropigmentación es la técnica que pigmenta hasta la segunda capa de la piel sin ser permanente. Primero que todo, el microblading no es permanente como un tatuaje, sino que se desvanece hacia un tono gris muy claro que se borra completamente a los 10 meses. Segundo, se colocan pigmentos minerales –no metalizados– que son amables con la piel. Una vez que te micropigmentas te enseñamos a peinarte y maquillarte las cejas.

(Foto: Getty Images)

¿Se debe maquillar una ceja micropigmentada?

No. Para el día a día no te debes maquillar la ceja, pero si tienes boda o un evento sí, es lo recomendable para resaltarla. Ahora, una máxima de las cejas es que jamás se debe maquillar con negro aunque tu pelo sea negro azabache.

¿Cuántos tipos de micropigmentación existen?

Hay varias técnicas para diferentes resultados: Pelo a pelo es simular pelitos dentro de la ceja, pero esto no sustituye el maquillaje. Shading es otra técnica pelo a pelo mucho más intensa, que ya no requiere necesariamente maquillaje, y por último, «ceja compacta», que es una técnica que no deja espacio entre la simulación de pelito. Adicionalmente tenemos lash lifting, que es punteado en el nacimiento de las pestañas para dar la ilusión de que están pobladas; no es un delineado, ojo. Por último, también existe la remoción de pigmento para retirar el micropigmentado.

¿Cuándo no eres candidata a micropigmentación?

Si tienes cicatrización queloide, si tomas anticoagulantes o si dependes de insulina (no es conveniente) y no debes hacerlo cuando estás embarazada o lactante porque absorbes el mineral en esta etapa y no te dura. Para punteo de pestañas, si usas marcapasos, no eres candidato porque es una máquina eléctrica; las personas con epilepsia sí pueden, somos cuidadosos.

(Foto: Getty Images)

¿Cuál es el objetivo de hacerte un microblading?

Si eres una persona con cáncer que quiere recuperar la ceja, si eres una persona que se depiló hasta dejarse un hilito, o simplemente las tienes disparejas o poco pobladas y quieres tenerlas bonitas… Pero ojo: la ceja perfecta no existe y hay que ser, primero, un buen maquillista y, segundo, un micropigmentador certificado ante Cofepris y bien estudiado de las técnicas actuales, porque es un trabajo de simetría en el que se dibuja la ceja y se diseña a partir de la morfología del rostro de cada persona; no es un tema de moda, es de simetría.

¿Qué estilo de ceja está de moda ahora?

La gruesa y despeinada como la de Cara Delevingne, pero repito: cada rostro es único y por eso debes acudir a un estudio, porque si tienes ojos chiquitos o muy juntos no te va esa ceja junta. Incluso, si se volviera a poner de moda la ceja de hilito no te la haría, porque eso no es cool ni bonito. Las cejas deben verse pobladas, ser angulares siempre y simétricas.

¿Qué opinas de las cejas muy geométricas o gruesas tipo Kim Kardashian?

Que eso no es moda, nunca ha estado de moda ni lo estará; es solo mal gusto. Las cejas trazadas estilo noventeras como las de Bibi Gaytán en Baila Conmigo no son tendencia, tampoco el blush como Verónica Castro en Mala Noche… ¡No! y no ponerte cejas de Titino (un títere famoso en los años 70). Es una regla maestra del maquillaje que lo demasiado definido se ve pesado y te avejenta; por eso se deben difuminar las sombras, no delinear con contraste los labios, no recargar nada.

¿Qué tonos son recomendables para las pieles latinas?

Para cada clienta se debe hacer una entrevista previa, pero la mayoría requiere rubio cenizo oscuro. No obstante, hay clientas que por su profesión necesitan muchos cambios de look, como las actrices, a ellas se les hacen trabajos constantes y distintos: “necesito cejas de mala, de carcelera” y así lo trabajamos.

¿Cuáles celebridades “se hacen” las cejas contigo?

Fernanda del Castillo, quien ha sido pelirroja, súper rubia, borgoña, castaña y que ha engordado para ciertos personajes; todo eso influye en el tipo de ceja que le hacemos, ya sea en microblading o solo en arreglo (cepillado, depilado, maquillaje). Anahí también nos eligió para el día de su boda y ha seguido con nosotros, es una de las cejas más bonitas del medio.

¿Los hombres son candidatos a microblading?

¡Claro! Todas las personas. De celebridades atendemos a Adal Ramones, cuyas cejas son parte importantísima de su expresión. Alan Tacher también. Los hombres también se cuidan y ya no es un tabú.

¿Qué debemos saber no caer en manos equivocadas?

No te vayas donde no tengan los permisos de Cofepris (que se renueva cada cuatro años) a la mano o se ofenden porque los pides. Ya que te lo hiciste, cuida mucho tu retoque; las cremas y sueros de rostro contienen Retinol A, que es un despigmentador y borra rápidamente los microbladings. Y lo más importante: ¡no te tatúes! Eso es de los 90 y aparte de que el retoque es muy doloroso, peligroso y caro, no se desvanece: los colores base de los tatuajes son azules, naranjas y rojos, por eso hay mujeres que traen la ceja verde esmeralda o fucsia…

Por Gabriella Morales-Casas