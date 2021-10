Tom Ford se llevó una bofetada de una clienta poco satisfecha

Lidiar con el delicado ego de los intérpretes o con el carácter caprichoso de algunas estrellas de Hollywood no resulta ni la mitad de peligroso para Tom Ford que enfrentarse a la ira de sus clientes.

En el pasado, el diseñador ha sido incluso agredido físicamente en un lugar público por una de sus compradoras que había quedado muy decepcionada con la calidad de su calzado.

«En una ocasión, una mujer me abofeteó porque el tacón de su zapato se había roto», explicó a su paso por la conferencia Vogue’s Forces of Fashion.

«Se lo tomó como algo personal. Yo estaba esperando mi carro frente al hotel Beverly Hills cuando una desconocida se me acercó, me dio una bofetada y me dijo: ‘Compré uno de tus pares de zapatos para un evento especial y el tacón se partió a la mitad. Me hizo quedar como una idiota'».

Aunque ahora pueda parecer una anécdota muy divertida que contar en sus entrevistas, en aquel momento el también cineasta se asustó realmente porque esa mujer parecía pensar que él había orquestado todo ese incidente a propósito.

«Estaba convencida de que yo me había propuesto arruinar personalmente su velada encargándome de que ese tacón se rompiera. La verdad es que resultó aterrador», confesó.

Por: Bang Showbiz / Foto: Getty Images