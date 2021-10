Tratamientos estéticos para lucir radiante y joven

Hace décadas, cuando los procedimientos estéticos se llevaban a cabo, no disponían de los adelantos científicos que actualmente tenemos. Así que no debería sorprendernos no sólo que los tiempos de recuperación han disminuido, sino que los procesos son más exactos, menos invasivos y los resultados son realmente fascinantes. No en vano gran parte de las mujeres comienza a considerar una o varias opciones al cumplir los 40 años. Los médicos Michael E. Kelly y Carlos L. Wolf, especialistas en cirugía plástica y fundadores de Miami Plastic Surgery, se han preparado para darles la lozanía, la suavidad y el atractivo a sus pacientes. Aunque lo mejor del caso es que suelen también regresarles su autoestima y seguridad.

Efecto fascinante

Se dice que los ojos son el espejo del alma, y eso es muy cierto, porque está claro que no saben mentir: si se ven tristes o cansados suele asumirse que su dueña se encuentra agotada y desgastada.

En cambio, cuando lucen frescos, brillantes y curiosos, nos hace pensar que ahí adentro habita un ser joven, alegre y coqueto. Los ojos están rodeados por una piel delicada que tiende a arrugarse y a caer por su propio peso, estropeando su forma de almendra y dando la impresión de vejez prematura. Sin embargo, existe un procedimiento conocido como blefaroplastia, que es estupendo para intervenir esa área y regresar el tiempo. Esta operación consiste en remover el exceso de piel alrededor de los ojos y la grasa acumulada en los párpados. Lo mejor del caso es que este método puede realizarse al mismo tiempo en que se llevan a cabo otras intervenciones, como un facelift, para obtener el look totalmente renovado.

“La blefaroplastia se efectúa usualmente bajo anestesia local”, afirma el Dr. Carlos Wolf. “Hago una incisión en el pliegue del párpado superior, justo debajo de la línea de crecimiento de las pestañas del párpado inferior para ocultar al máximo la cicatriz”.

Los resultados son visibles y asombrosos, después de una o dos semanas de recuperación ya podrás reiniciar tus actividades normales. Pero ¿cómo saber si eres una buena candidata para hacerlo? “Si contestas afirmativamente a las siguientes preguntas”, dice el especialista. “¿Tienes ojos cansados debido a tu edad o por tu genética?, ¿no puedes ver tus párpados por la piel que cuelga de ellos?, ¿dispones de una buena salud física y emocional? Y, lo más importante: ¿tienes expectativas realistas?”. En caso positivo, es recomendable que consultes con un cirujano especializado, como lo es el doctor Wolf, quien te explicará, con lujo de detalle, el procedimiento y lo que puedes esperar, así como los increíbles resultados. Incluso podrá darte opciones no invasivas que pueden aplicarse si eres buena candidata para ello.

Estamos en la era en que las mujeres podemos ayudarnos a lograr reducir los signos de la edad con procedimientos seguros. (Foto: Archivo)

Rejuvenece tu rostro

Al pasar de los años, el rostro comienza a mostrar signos de envejecimiento, ya que la elasticidad de la piel no es la misma, se profundizan las líneas de expresión y se pierde la grasa que mantiene la tez luciendo rozagante y juvenil. Entonces es cuando llega el momento en que las mujeres suelen preguntarse si deben hacer algo para volver a verse al espejo como eran antes. La solución se encuentra en manos de expertos cirujanos, como es el doctor Kelly. “¿Cuándo es propicio hacerse un facelift?”, cuestiona el médico. “En el momento en el que se ha perdido la grasa que sostiene la piel del rostro y esto provoca que se cuelgue”.

Por desgracia, eso no acaba ahí, pues además de crearse un hueco que muestra la estructura ósea, y que nos recuerda a una temida calavera, las líneas de expresión alrededor de la boca se profundizan y suele formarse una bolsa en el cuello, que es conocida como papada. Para llevar a cabo un facelift es necesario hacerlo con anestesia. Las incisiones se colocan adentro del nacimiento del cabello para ocultar las cicatrices. “Durante la cirugía levanto el exceso de piel y ajusto los tejidos subyacentes”, agrega el especialista. “El sobrante de piel es removido, mientras el resto se estira y asegura”. En ocasiones, incluso, se agrega algo de grasa para reponer el volumen original de las mejillas por medio de injertos que no requieren cortes adicionales, gracias a la exclusiva técnica del doctor Kelly.

Un detector de la edad

Puede ser que tu rostro lo hayas cuidado desde siempre o que te decidiste a hacerle algo para rejuvenecerlo, pero no notaste que es el cuello el que te delata siempre. O, quizás, eres de la gente que se encuentra tan preocupada por su aspecto, que siempre llevas cuellos de tortuga o mascadas. Sin embargo, ya es hora de abordar el problema de la mejor manera. Nos referimos a la cervicoplastia, que es el método mediante el cual se remueve el exceso de grasa y de piel, se reajustan los músculos para dejar el cuello luciendo estupendo. “Esta cirugía define el cuello y el mentón”, asegura el doctor Kelly. “Además de que puede conjuntarse con un facelift, una liposucción o un implante de mentón, para acentuar el aspecto juvenil”. Una de las razones más comunes por las que se presenta grasa o flacidez en el cuello es el sobrepeso, disposiciones genéticas y, desde luego, el paso de los años. Sin embargo, para decidirte por un procedimiento de este tipo, debes elegir un buen cirujano y asegurarte de que realiza este tipo de procedimientos con frecuencia y eficacia. El doctor Kelly lleva poco más de 25 años realizándola y perfeccionando su técnica, por lo que puedes estar tranquila al consultarlo y escuchar un diagnóstico realmente profesional.

(Foto: Archivo)

EN LAS MEJORES MANOS

MICHAEL E. KELLY

Estudió su licenciatura en Ciencias en Bioquímica y es doctor en Medicina por la Universidad de Illinois. Él está certificado como médico en Cirugía Plástica y Reconstructiva. Cada año ha sido nombrado como uno de los cirujanos plásticos top por organizaciones como La Guía para Doctores Top y el Consejo de Investigación del Consumidor, entre otras muchas.

CARLOS L. WOLF

Dispone de un Doctorado por la Universidad de Miami en la Escuela de Medicina y completó su residencia, en cabeza y cuello, en la Universidad Tulane, en Nueva Orleans. Pertenece al Colegio Americano de Cirujanos y a la Academia Americana de Cirugía Plástica Facial y Reconstructiva, entre otras. Este médico habla perfectamente el español, aparece frecuentemente como experto en televisión y radio en el Sur de Florida.

