Tratamientos y maquillaje para llevar el ‘fresh look’ de Lady Di

Si quieres llevar un aspecto ligero pero digno de la realeza, toma en cuenta estos elementos que te darán el fresh look de la princesa Diana.

Toma nota de estos básicos de belleza que te darán el perfecto fresh look. A la par en que te inspiras en el maquillaje de la princesa Diana.

HAZ LAS PACES

Si martirizas tu pelo con tintes o lo presionas con planchas para estilizar, seguramente tienes un notorio daño acumulado. Antes, una reparación profunda sólo podía ocurrir en un salón, pero ahora también puedes realizarla en casa. Este tratamiento actúa en la fibra capilar, reparándola.

Recomendamos: N03, OLAPLEX, $645 (Sally Beauty).

(Foto: Getty Images)

DETALLE REAL

Cate Hall, la diseñadora del maquillaje y peinado de la tercera y cuarta temporadas en The Crown, reveló cómo logró que Emma Corrin luciera como la princesa Diana. ¿La clave? No usó base de maquillaje del capítulo 1 al 5, y para enfatizar su mirada, aplicó delineador de ojos azul (un detalle icónico del look de Lady Di).

Recomendamos: Delineador en gel, BOBBI BROWN, $585. Delineador Artliner, LANCÔME, $570 (Liverpool.com.mx).

(Foto: Getty Images)

LUZ DE JUVENTUD

La idea es brillante, este maquillaje, de consistencia ligera, crea un glow multidimensional. Al rebotar la luz reduce la líneas de expresión y da una apariencia radiante. La línea se llama Radiant Lifting Collection, es de Shiseido, y se compone de primer, foundation e iluminador.

Recomendamos: Synchro Skin Radiant Lifting Foundation, SHISEIDO*.

(Foto: Getty Images)

ENCIENDE TU PROPIA LUZ

Una idea brillante para descubrir una piel luminosa y sana es exfoliarla con regularidad. La línea de skincare de la gurú de belleza Huda Kattan lanzó un scrub que trabaja con enzimas de papaya y piña, y una combinación de AHA y BHA, con las que elimina células muertas para descubrir una tez más suave y con un glow natural.

Recomendamos: You Glow, de Wishful, HUDA BEAUTY, $510 (Sephora).

(Foto: Getty Images)

Por: Beatriz Velasco