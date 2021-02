Leggings, sneakers y falda lápiz. Toma nota de los básicos que este 2021 deben estar en tu clóset sí o sí.

No solo están estas cinco tendencias de primavera 2021 que nos adelantaron los personajes de ‘Bridgerton’, sino que hay más opciones que deberías considerar adquirir as soon as possible para sacare provecho a los looks del año. Sneakers, falda lápiz, leggings… Éstas y más son las prendas más versátiles del momento, así que descubre cómo sacarles mayor provecho.

Por: Beatriz Velasco

Leggings

Negros o cafés, brillantes u opacos, lisos o estampados… de toda forma que gustes y ¡en cualquier coordinado! es tu nueva prenda preferida.

Tip: Para no fallar, coordina tus leggings como si fueran medias y no pantalones.

Botas mineras

También conocidas como combat boots, lo mismo funcionan con trajes de dos piezas que con vestidos ultrafemeninos.

Tip: Pruébalas con faldas que sean de mini a midi, ¡amarás el resultado!

Bikers

Las licras noventeras no sólo regresan, lo hacen con toda clase de combinaciones. Se ven bien con sudaderas y lucen sorprendentes con blazers XXL —como los de la reina Letizia—.

Tip: Intenta usarlas con una camisa de vestir y unas zapatillas, un outfit infalible.

Sneakers

Aunque no son novedad, su uso se generalizó el año pasado. Por cómodos son los favoritos de tus pies; por estilosos, la pieza clave de tu guardarropa.

Tip: No los lleves del gym a la oficina y mantenlos siempre limpios.

Tacones con lazo

El calzado perfecto para elevar tus looks, estilizar tus piernas y afinar tu silueta. Un acierto de estilo que no debe faltar en tu guardarropa.

Americana extragrande

Los sacos oversize básicos serán fundamentales en las coordinaciones de las próximas temporadas, lo mismo con trajes que con vestidos.

Tip: Para lograr un balance, úsala sobre prendas inferiores cortas.

Shorts de piel

Una pieza en la que vale la pena invertir, ya que es versátil y tiene el superpoder de actualizar tu guardarropa. Ojo, también aplica con bermudas.

Tip: Para comenzar, pruébalos en coordinados monocromáticos.

Falda lápiz

Invierte en esta prenda clave, pero no en su versión clásica. Búscala en cuero o gamuza, así como en colores vibrantes.

Tip: Sí o sí, coordínala con calzado de tacón para resaltar tus curvas.

Pantalón pata de elefante

Tras el reinado de lo skinny, la apuesta de básicos por modelos holgados y de talle alto es obvia ¡y necesaria!

Tip: Póntelos con tacones o, mejor aún, plataformas, ¡tus piernas se verán infinitas!